به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین فیلم سینمایی "مرگ سپید" به کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم، صداگذاری این فیلم شروع شده است.

شهرام قائدی، ذبیح افشار، مانا بهرامی، علی‌اکبر میاندار، مهدی باقربیگی و بازیگر خردسال کیانا شهنام‌نیا در این فیلم بازی کردند. مجدی مشموشی، بولین حداد و فواد حسن بازیگران غیرایرانی این فیلم هستند.

مرتضی آتش‌زمزم پیش از این فیلم سینمایی "سایه‌های شهر" را در کشور لبنان جلوی دوربین برده و فیلم‌های "آخرین گزارش"، "اپرای اعماق" را در فرانسه ساخته است.

"مرگ سپید" برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

شهرام قائدی که در سال‌های اخیر بیشتر در فیلم‌های کمدی بازی کرده، در "مرگ سپید" نقشی متفاوت بازی کرده است.

فیلمبرداری این فیلم نیمه مهرماه شروع شد و بخش‌هایی از آن در اصفهان و سکانس‌هایی در لبنان فیلمبرداری شد.

عوامل این فیلم عبارتند از مجری طرح: محسن آتش‌زمزم، نویسنده: مجیدصدیقی، محمود اصلانی، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: مهرداد یزدانی، فیلمبردار: محمد فضیله، صدابردار: مسعود اردلانی، طراح گریم: علی بهادری، طراح جلوه‌های ویژه واکشن: حمید سلیمانی، طراح صحنه و لباس: هاشم شمس، دستیار دوم کارگردان: سعید منتظری، منشی صحنه : آوا جعفری، مدیر تدارکات: حمید حجابی‌زاده، عکاس: محمد وجدانی، مدیر تولید: مجتبی آتش‌زمزم.