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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مشکل شیرابه های کهریزک با افتتاح تصفیه خانه آراد کوه رفع می شود

مشکل شیرابه های کهریزک با افتتاح تصفیه خانه آراد کوه رفع می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: تصفیه خانه شیرابه مجتمع پردازش و دفع آراد کوه به دلیل برخورداری از حوضچه های متعدد به زودی مشکل شیرابه های پسماندهای کهریزک را حل می کند.

محمد فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر چهار هزار و 200 تن در روز پردازش زباله در منطقه کهریزک انجام می شود که پیش از این این ظرفیت سه هزار تن بود و ما با به کارگیری امکانات گذشته و ساماندهی تاسیسات قبلی این ظرفیت را افزایش دادیم.

وی ادامه داد: نصب یک خط پردازش جدید در مراحل پایانی است و تا 10 روز آینده تست های نهایی بر روی آن انجام می شود و مراحل نصب 2 خط پردازش زباله دیگر نیز آغاز شده که تا 2 ماه آتی این خطوط پردازش نیز شروع به کار می کنند.

فیاض ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک تمامی هفت هزار و 500 تن زباله شهر تهران پردازش شود.

کد مطلب 1218485

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