مشکل شیرابه های کهریزک با افتتاح تصفیه خانه آراد کوه رفع می شود

محمد فیاض در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر چهار هزار و 200 تن در روز پردازش زباله در منطقه کهریزک انجام می شود که پیش از این این ظرفیت سه هزار تن بود و ما با به کارگیری امکانات گذشته و ساماندهی تاسیسات قبلی این ظرفیت را افزایش دادیم.

وی ادامه داد: نصب یک خط پردازش جدید در مراحل پایانی است و تا 10 روز آینده تست های نهایی بر روی آن انجام می شود و مراحل نصب 2 خط پردازش زباله دیگر نیز آغاز شده که تا 2 ماه آتی این خطوط پردازش نیز شروع به کار می کنند.



فیاض ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک تمامی هفت هزار و 500 تن زباله شهر تهران پردازش شود.