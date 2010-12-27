معنویت روح پیشرفت واقعی در همه زمینه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام روحانی نژاد معاون فرهنگی و امور تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و جمعی از مسئولان محلی این سازمان که در استانداری صورت پذیرفت، گفت: معنویت، روح پیشرفت واقعی در همه زمینه ها و مسائل است .

وی اظهار داشت: در حوزه فرهنگی، ما بدنبال اجرایی کردن مباحث نرم افزاری در تمام عرصه ها هستیم .

وی افزود: هزینه کرد بودجه های عمرانی تنها در بخش سخت افزاری ما را بسوی اهداف رهنون نمی کند و خروجی آن نیز بالتبع نمی تواند اهداف را محقق کند.

وی تصریح کرد: در پاره ای از اوقات دستگاه های متولی امورات فرهنگی آنقدر خود را درگیر بروکراسی های اداری می کنند که فکر می کنند اعتبارات، تبدیل به فعالیت های فرهنگی می شود.

استاندار با بیان اینکه اگر بخواهیم مسائل فرهنگی ما تبدیل به رفتار شود، گفت: باید عملکردها در این عرصه با عشق، علاقه و مایه گذاشتن از جان همراه شود تا بتوانند تأثیرگذاری داشته باشد .

اعلایی ادامه داد: افق تمام فعالیتهای فرهنگی ما اندیشه های راهبردی و بیانات مقام معظم رهبری در این عرصه است .

این مسئول با اشاره به ضرورت پیوست قرار گرفتن مباحث فرهنگی در تمام فعالیتهای توسعه ای، خاطرنشان کرد: ترسیم چنین افق روشنی، نشان می دهد که همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و صنعتی نیازمند به فرهنگسازی هستند .

این مسئول اضافه کرد: هیچکس نمی تواند ادعا کند که توسعه صنعتی داشته باشیم و بعد از آن به سراغ کار فرهنگی برویم .

وی فرهنگ را جان و روح فعالیتها خواند و گفت: تمام طرحها و پروژه ها قالب فیزیکی دارند و فرهنگ است که به آنها جان می دهد .

استاندار ایلام مبحث مهم پیوست فرهنگی برای اقدامات دستگاه های اجرایی را دارای دو مفهوم اساسی ذکر کرد که اولی نشان از یک راه حل علمی و دومی مفهومی اجتناب ناپذیر بر این باور که تمام عرصه ها برای بازدهی مناسب، نیازمند به روح فرهنگ هستند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بازخوانی هویت و خواستهای فرهنگی در نظام اسلامی، اظهار داشت: حکومت دینی ما، مانند نظام لائیک نیست که هر بخشی بصورت تفکیک شده بدنبال ایفای نقش خود باشد بلکه در نظام ما همه بخشها در امورات فرهنگی مسئولند و باید آموزه های دینی را ترویج کند.

اعلایی مدیریت در نظام اسلامی را همراه با رعایت اصل دین مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: مدیر در هر بخش باید معرفت دینی باشد به نحوی که بتواند حوزه قرآن و آموزه های آن را بشناسد .