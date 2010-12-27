" فوکر های کوچک" صدر نسین آخرین هفته سال 2010 شد

به گزارش مهر از ورایتی فیلم " شهامت واقعی" جدید ترین ساخته برادران کوئن در این تعطیلات سه روزه 6/25 میلیون دلار فروخت و به بهترین افتتاحیه فیلم های جوئل و ایتن کوئن تبدیل شد.



هر دو فیلم از روز چهارشنبه و دو روز پیش از آغاز تعطیلات هفتگی اکران شدند.در مجموع این پنج روز " فوکر های کوچک" در3563 سالن سینما 3/48 میلیون دلار فروخت.میزان فروش " شهامت واقعی" هم در 3047 سالن سینما به 8/36 میلیون دلار بالغ شد.



به این ترتیب مجموع فروش فیلم ها در آخرین تعطیلات پایان هفته سال 2010 نسبت به سال گذشته با افتی 44 درصدی مواجه بود.اما مجموع فروش سینما ها در تعطیلات منتهی به عید کریسمس نسبت به مدت مشابه در سال 2004 که نخستین قسمت از مجموعه سینمایی فوکر ها با عنوان " با فوکر ها آشنا شوید" اکران می شد ، 11 درصد افزایش داشته است.



فیلم سه بعدی " سفر های گالیور" که از روز شنبه و به عنوان فیلم ویژه کریسمس اکران شده ظرف دو روز تنها 2/7 میلیون دلار فروخته که به مراتب پایین تر از حد انتظار بوده است.958 سالن سه بعدی این فیلم را به نمایش در آورده اند و نزدیک به نیمی از فروش فیلم از نمایش در سالن های سه بعدی به دست آمده است.



فیلم " ترون : میراث" هم که به شیوه سه بعدی ساخته شده این هفته در 2424 سالن سه بعدی به نمایش در آمد و 1/20 میلیون دلار فروش داشت.به این ترتیب مجموع فروش فیلم تا کنون به 3/88 میلیون دلار بالغ شده است



" قوی سیاه" ساخته جدید دارن آرونوفسکی که این هفته تعداد سالن های خود را به 1466 سالن افزایش داده ، 6/6 میلیون دلار فروخت و در مجموع به 29 میلیون دلار رسید.همزمان فیلم" سخنرانی پادشاه" که 700 سالن را در اختیار دارد 6/4 میلیون دلار فروخت و در مجموع به 4/8 میلیون دلار رسید.



فیلم " جایی" ساخته تحسین شده سوفیا کاپولا تنها هفت سالن سینما در اختیار دارد.این فیلم که به عنوان بهترین فیلم جشنواره ونیز شناخته شده ، این هفته به رقم نازل فروش 024/28 دلار رسید.

