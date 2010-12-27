اسرائیل در کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در این بیانیه آورده است: کنفرانس دوربان (که در سال 2001 در آفریقای جنوبی درباره نژادپرستی برگزار شد) خشم و نفرت علیه اسرائیل و ملت یهود را نشان داد و زخمهایی بر جا گذاشته که همچنان التیام نیافته اند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: در شرایط فعلی با توجه به اینکه کنفراس آتی سازمان ملل را در راستای کنفرانس دوربان می دانیم، در آن هرگز شرکت نخواهیم کرد.

کنفرانس سازمان ملل درباره نژادپرستی مقرر است در ماه سپتامبر 2011 در نیویورک با حضور کشورهای عضو سازمان ملل برگزار شود.