پیش بینی رشد 7 درصدی اقتصادی مالزی در سال آینده میلادی

مالزی
تیم ملی فوتبال مالزی 3 بر صفر اندونزی را در مسابقات رفت جام قهرمانی سوزوکی (کشورهای عضو آسه آن) برد
مرگ سه سنگاپوری و ناپدید شدن دو نفر دیگر در اثر واژگونی قایق ماهی گیری
لغو ممنوعیت استفاده از نشان یک مالزی در ایالت سلانگور
پیش بینی رشد 7 درصدی اقتصادی در سال آینده میلادی
اندونزی
تلاش دولت برای بهبود زیرساخت های مخابراتی استان آچه
مرد اندونزیایی همسرسابق، کودک و خدمتکار خانه خود را آتش زد
تایلند
برنامه ریزی نخست وزیر تایلند جهت برگزاری انتخابات زودهنگام برای جلوگیری از درگیری های سیاسی
نخست وزیر تایلند: دولت هیچ دخالتی در روند وثیقه گذاری برای سرخپوشان مخالف ندارد
برگزاری ششمین سالگرد کشته شدگان سونامی تایلند
فیلیپین
شورشیان فیلیپینی 300 ارتشی را در سال 2010 به قتل رساندند
اعلام بودجه سال مالی جدید در فیلیپین
نیوزیلند
زلزله 7.3 ریشتری جنوب نیوزیلند را لرزاند
شروع مجدد باران و طوفان در نیوزیلند
