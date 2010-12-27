ارگ قدیم بم همچنان در تکاپوی سر برآوردن از خاک

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ارگ بم با بیش از دو هزار و 500 سال قدمت پس از زمین لرزه سال 82 بم فرو ریخت و به تلی از خاک تبدیل شد در آن زمان این ارگ به کانون توجه بسیاری از مردم مبدل شد و از آن زمان تاکنون برنامه های زمانبندی شده مختلفی در راستای بازسازی این ارگ خشت و گلی اعلام شده است اما پس از هفت سال از زمین لرزه بم کار بازسازی این ارگ که با مشارکت گروههای باستانشناسی ژاپنی و ایتالیایی انجام می شود همچنان با کندی پیش می رود.

حجم بالای کار در این بنای تاریخی منحصر به فرد و از سوی دیگر کمبود اعتبار دلیل اصلی کندی روند بازسازی این بنای تاریخی است.

بازسازی حصار و قلعه های ارگ قدیم بم باید با سرعت انجام شود

فرماندار بم در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در بم اظهارداشت: ارگ بم نماد شهر بم است و این بنا هم اکنون در لیست آثار یونسکو ثبت است و تمام سعی ما نیز در زمینه بازسازی این ارگ به خصوص حصارها و قلعه ها قرار گرفته تا نمای این بنا هر چه زودتر شکل گیرد.

حسین شایق با اشاره به بالا رفتن میزان بازدید از این بنای تاریخی توسط گردشگران داخلی و خارجی افزود: سرعت بازسازی این بنا طی سال اخیر افزایش یافته است و امیدواریم به زودی شاهد بازسازی بخش قابل توجهی از آن باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با افزایش بودجه بازسازی این ارگ و توجه ویژه مسئولان نسب به بازسازی این بنا به زودی گردشگران بار دیگر شاهد عظمت این ارگ تاریخی باشند.

شایق گفت: در راستای بازسازی این ارگ تا کنون هشت میلیارد تومان هزینه شده است.

وی همچنین از راه اندازی کارگاه تخصصی ساخت خشت در جوار این بنا اشاره کرد و گفت: در این کارگاه منحصر به فرد مصالح ساخت ارگ از خاک رس و الیاف درخت خرما ساخته می شود.

فرماندار بم با اشاره به زلزله خیز بودن بم گفت: تلاشها برای ساخت این بنا و مقاوم بودن آن متمرکز شده است.

مقاوم سازی ارگ در دستور کار قرار دارد

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان نیز با تاکید بر مقاوم سازی این بنای تاریخی گفت: این مقاوم سازی و استحکام بخشی به این معنی نیست که هیچ بلای طبیعی بر این اثر تاریخی تاثیرگذار نخواهد بود چرا که این اثر از یک ساختار خشتی برخوردار است.

هادی ایرانمنش خاطرنشان کرد: یک اثر تاریخی تا جایی مرمت و استحکام بخشی می ‌شود که روابط بین ‌الملل اجازه دهد و بیش از آن تجاوز در امر مرمت تلقی می‌ شود و منجر به خدشه دار شدن اصالت و سلامت محوطه ارگ بم خواهد شد.

65 درصد بخش حاکم نشین ارگ آوار برداری شد

ایرانمنش درباره شاخصه‌های مورد نظر اقدامات حفاظتی و مرمتی ارگ بم که در چهار محور تدوین شده است، اظهار داشت: تاکنون در زمینه آوار برداری بخش حاکم نشین 65 درصد و عامه نشین حدود 95 درصد فعالیت داشته‌ ایم.

وی گفت: همچنین در زمینه‌ هایی نظیر خواناسازی پلانهای معماری نزدیک به 65 درصد، ایمن سازی بقایای معماری حدود 55 درصد فعالیت صورت گرفته است و در زمینه باز زنده‌ سازی چهره معماری ارگ بم نیز به برنامه پیش‌ بینی شده تا پایان سال جاری رسیده ‌ایم.

وی به فعالیتهای پژوهشی این پایگاه اشاره کرد و تصریح کرد: فعالیتهای پایگاه باستان شناسی بم به عنوان متولی امر پژوهش همواره استمرار خواهد داشت که این پژوهشها در زمینه ‌های مرمت، معماری، باستان شناسی، بهینه سازی مسایل مرمتی و استحکام بخشی سازه ‌ای است.

ایرانمنش درباره فعالیتهای در حال انجام این پایگاه ادامه داد: در حال حاضر کار‌گاههای استحکام بخشی برج شماره یک با همکاری کارشناسان ایران و ایتالیا، استحکام بخشی خانه سیستانی با همکاری کارشناسان آلمانی، خواناسازی پلان معماری دروازه اصلی، مرمت و بازسازی تعدادی از حجرههای بازار با هدف اعطای کاربری در راستای اهداف گردشگری، مردم شناسی و پویایی محوطه ارگ، استحکام بخشی حصار دوم ارگ، آوار‌برداری حاکم نشین، مرمت و بازسازی برج غربی بیدار باش، خواناسازی و ایمن سازی برج شرقی بیدار باش و تعدادی ازکارگاههای اجرای اندود کاه ‌گل حفاظتی روی ساختارهای خشتی، کارگاههای مرمت و بازسازی برج شماره دو حصار بیرونی ارگ بم، از فعالترین کارگاههای این پایگاه باستان شناسی هستند.

وی بیان داشت: تمام تلاش ما بر این است قسمتهایی مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد که اجتناب ناپذیر باشند و تا جایی که امکان دارد از بخشهای تاریخی باقیمانده حذف نشوند.

ایرانمنش به معیارهای مرمت و بازسازی ارگ اشاره و تاکید کرد: نیازهای حفاظتی محوطه، ارزشهای مخاطب پسند محوطه، تداوم سنت، حرمت اصالت و تجلی پویایی از مواردی هستند که باید در معیارهای مرمت مد نظر قرار گیرند.

