جشنواره فروش فرش دستباف ایران در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این جشنواره با همکاری مرکز ملی فرش ایران، استانداری زنجان، اتحادیه های مرتبط با فرش دستباف و اعضای تحت پوشش آنها از تاریخ 22 بهمن لغایت 22 اسفند ماه امسال در زنجان برگزار می شود.

یادآوری و معرفی فرش دستباف ایران به مصرف کنندگان به خصوص نسل جدید، ایجاد انگیزه، تحرک و رونق در بازار داخلی فرش دستباف، ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد مصرف کنندگان، فراهم نمودن فضای مطمئن فکری برای تصمیم گیری مصرف کنندگان، ایجاد محیط های اطلاع رسانی و فضای رقابتی سالم به دلیل تخصصی بودن محصول در خصوص قیمت، بافت، رنگ، طرح و مواد اولیه فرش دستباف و تغییر نگرش و جلب نظر مردم به فرش دستباف به منظور تقویت بازار داخلی فرش دستباف، از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است.

داشتن فروشگاه ثابت فرش دستباف، عضویت فعالیت در اتحادیه، دارا بودن مجوز معتبر از اتحادیه های صنف فرش فروشان، تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف و تعاونی های شهری و روستایی فرش دستباف و نیز حداقل یک سال سابقه کاری از شرایط مشارکت کنندگان در جشنواره اعلام شده است.

از ویژگی های برگزاری این نمایشگاه می توان به درج قیمت و مشخصات فرش بر روی محصول (شامل محل بافت، رج شمار، نام طرح، نوع مواد اولیه و قیمت)، تضمین اطلاعات و پذیرش خسارت احتمالی و استرداد فرش در صورت عدم انطباق فرش فروخته شده با مشخصات مندرج در برچسب الصاقی پشت فرش یا فاکتور صادر شده، استفاده از فاکتور و شناسنامه (اتیکت) فرش، تعهد تعویض یا استرداد فرش فروخته شده حداکثر تا 72 ساعت پس از فروش و طبقه بندی و درجه بندی و قیمت گذاری فرش های عرضه شده در زمان برگزاری خواهد بود.

تخفیف 10 درصدی فروش فرش و قرعه کشی و اهدای جوایز نفیس برای خریداران در این جشنواره از دیگر ویژگی های این جشنواره خواهد بود؛ به گونه ای که تعویض یا استرداد فرش فروخته شده در صورت وجود شاکی از جمله خصوصیات دیگر این جشنواره است، به نحوی که چنانچه فرش فروخته شده به تشخیص کمیته نظارت و رسیدگی به شکایات معیوب شناخته شود، در صورت عدم تغییر حالت فرش توسط خریدار، فروشنده موظف به تعویض یا استرداد آن خواهد بود.

علاقمندان به مشارکت در این جشنواره می توانند از چهارم لغایت نهم دی ماه با در دست داشتن اصل و کپی پروانه کسب و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی فروشگاه، به اتحادیه شرکت های فرش دستباف روستایی واقع در کوچه سید فتح الله یا اتحادیه صنف تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف زنجان واقع در ابتدای خیابان مدرس (جاده همایون) مراجعه یا با شماره تلفن های 3222536 و 5233663 – 0241 تماس حاصل کنند.