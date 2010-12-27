80 پاکستانی قربانی حملات موشکی آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، حمله موشکی امروز دوشنبه آمریکا به پاکستان نهمین حمله از ابتدای دسامبر تاکنون بود. شمار افراد کشته شده در نتیجه حملات ماه دسامبر همانند ماه گذشته بود و از ابتدای ماه تاکنون 80 نفر کشته شدند.

البته تعداد حملات موشکی ایالات متحده در دسامبر نسبت به نوامبر به مراتب کاهش یافته و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا ماه گذشته 17 بار مناطق مختلف پاکستان را بمباران کردند.

شبکه تلویزیونی "جئو" گزارش داد که صبح امروز دوشنبه در نتیجه حملات موشکی آمریکا در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان دستکم 4 نفر کشته شدند.

بر اساس این گزارش همچنین شماری از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا با شلیک چهار موشک وسیله نقلیه ای را که حامل شبه نظامیان در شهر "میر علی" بود، مورد هدف قرار دادند.

این حمله یک روز پس از انتقاد "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان درباره حملات موشکی آمریکا روی داد که گفته بود: این حملات نتایج عکس دارد و باعث افزایش مشکلات در پاکستان می شود.

با نگاهی به حملات اخیر آمریکا در پاکستان می توان دریافت که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (سیا) در دو ماه گذشته بر شدت حملات موشکی خود در مناطق قبیله نشین به بهانه نابودی طالبان افزوده است، زیرا به گفته این سازمان اعضای این گروه در وزیرستان شمالی حضور دارند.

هر چند این حملات در ابتدا به صورت موردی و با هدف از بین بردن اعضای شبکه تروریستی القاعده آغاز شد، اما طی ماههای اخیر سمت وسوی دیگری یافته و به برنامه ای دائمی تبدیل شده است.