جزئیات چهار دستاورد ملی/ دارورسانی هدفمند برای درمان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، کشور به همت پژوهشگران به دانش فنی تولید بیودیزل از ریزجلبکها، آب شیرین کن با استفاده از انرژی خورشیدی، درمان بیماری سرطان با استفاده از دارو رسانی هدفمند و تولید نرم افزاری برای کاهش آلاینده های آبهای زیر زمینی دست یافت.

جزئیات این دستاوردهای به شرح زیر است:

تولید بیو دیزل و نسل سوم اتانول از میکرو الگ ها (ریز جلبکها)



پژوهش برای تولید محصولات میکروالگ ها در پژوهشکده فناوریهای نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از سال 88 آغاز شد. اولین پایلوت پلنت این بیو دیزل در جزیره قشم راه اندازی شد و تولید این محصول و سایر فرآورده های با ارزش اقتصادی میکرو الگ ها در مقیاس پایلوت (هر بیوراکتور 25 هزار لیتر) با حمایت مالی وزارت صنایع و معادن اجرایی شد.



در این طرح در هر هکتار کشت حدود 70 هزار تن "بیوموند" و 35 هزار تن بیو دیزل و با استفاده از نشاسته سلولی، 15 هزار تن اتانول تولید می شود.

آب شیرین کن صنعتی خورشیدی تبخیری

یکی از معضلات موجود در دنیا تولید آب شیرین خالص قابل شرب است چرا که اغلب منابع آبی شامل نمکهای غیر حلال و باکتری مضر هستند. در بسیاری نقاط ساحلی که آبهای وافری در دسترس است، آب قابل نوشیدن وجود ندارد لذا فرایندهای مختلفی برای تصفیه و خالص سازی آب به وجود آمده است.

"نقطیر" یکی از فرآیندهایی است که برای تصفیه آب به کار می رود از این رو در این پروژه انرژی لازم برای بخار آب از انرژی حرارتی یا تابش خورشیدی استفاده شد.

دارو رسانی هدفمند به سلولهای سرطانی

به گزارش مهر، این فناوری در حال تکمیل فازهای تحقیقاتی و ورود به بازار دارو است. این سامانه با اثر بخشی بیشتر، عوارض جانبی کمتر و قیمت ارزان تر تحول بزرگی در صنعت دارو سازی ایجاد خواهد کرد. این طرح در 4 فاز انجام شده است.

نرم افزار ملی شبیه سازی عددی چند فاز آلودگی نفتی آبهای زیر زمینی

کاربردهای این نرم افزار در شبیه سازی پاک سازی آلاینده های نفتی شناور بر روی آبهای زیر زمینی به صورت چند فاز و شبیه سازی عملیات پمپ و پاک سازی است.

این دستاوردها در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران سال 89 که در سالن اجلاس در حال برگزاری است با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی رونمایی می شود.