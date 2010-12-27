سکه های عتیقه عثمانی و عصر صفوی در یزد کشف شد

سردار علی علی‌‌اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: ماموران کلانتری 11 شهید چمران یزد فردی را با دو عدد سکه عتیقه متعلق به ادوار تاریخی کشور عثمانی و عصر صفوی دستگیر کردند.

وی افزود: ماموران این ایستگاه مطلع شدند که فردی بنام محسن 35 ساله از تهران به یزد مراجعه کرده و ضمن اینکه اتاق خود را به پاتوق استعمال موادمخدر تبدیل کرده، قصد فروش دو عدد سکه عتیقه را دارد.

علی اکبریان ادامه داد: بر این اساس ماموران با تحقیقات نامحسوس محل پاتوق وی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیر کننده، متهم را دستگیر کردند.

وی یادآور شد: در بازرسی از اتاق نامبرده دو عدد سکه عتیقه با ضرب قسطنطنیه به سال 1187 و استامبول به سال 1172 و مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه که به طرز ماهرانه‌ ای در کیف دستی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

علی‌ اکبریان بیان داشت: در این رابطه فرد دیگری نیز بنام ابوالفضل که برای استعمال موادمخدر به آن محل آمده بود نیز دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده و تعیین ارزش قیمت سکه‌ ها توسط سازمان میراث فرهنگی، مشخص شد که سکه های مشکوفه از جنس نقره و متعلق به ادوار تاریخی فرهنگی کشور عثمانی و معاصر عصر صفوی ایران بوده و دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است.