کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت خود را در مالزی آغاز می کند

نماینده کانون پرورش فکری جودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر در مالزی افزود: ارائه کتاب و محصولات فرهنگی برای ایرانیان ساکن مالزی یکی از اولویتهای نمایندگی کانون در این کشور است.

"ابراهیم حسن بیگی" اظهار داشت: در این راستا تاسیس غرفه فروش کتاب و محصولات فرهنگی در فروشگاههای معتبر و سپس تاسیس یک فروشگاه مستقل کتاب در دستور کار قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت نیازهای فرهنگی هفتاد هزار ساکن ایرانی و فرزندان آنان اظهار داشت: فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی می تواند پاسخگوی بخشی از این نیاز باشد.

حسن بیگی در ادامه راه اندازی شعبه کانون زبان ایران در مالزی را از برنامه های آتی کانون در این کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به هزینه های سنگین آموزش زبان در مالزی به ویژه برای دانشجویان ایرانی کانون زبان ایران به عنوان یک مرکز آموزشی معتبر می تواند خدمات مناسبی به ایرانیان و زبان آموزان از دیگر کشورها داشته باشد.



نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مالزی فروش حق نشر کتابهای کانون را یکی از زمینه های فعالیت نمایندگی کانون در این کشور عنوان کرد و گفت: کتابهای ما مورد توجه ناشران مالزیایی قرار گرفته و تا کنون حق نشر 6 جلد از کتابهای کانون به فروش رسیده است.

وی افزود: این کتابها در نمایشگاه بین المللی کتاب مالزی در اردیبهشت ماه سال آینده عرضه خواهد شد.

به گفته حسن بیگی در جریان نمایشگاه کتاب کودک مالزی که با حضور کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران از اول تا پنجم دی ماه برگزار شد، مذاکرات خوبی برای فروش حق نشر کتابهای کانون با ناشران معتبر مالزیایی انجام شده است.