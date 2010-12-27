تسهیلات ارزی مسدود شده پتروشیمی گلستان باید ابلاغ شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سلطانی صبح دوشنبه در بازدید دهیاران بخش مرکزی آق قلا از سایت پتروشیمی گلستان افزود: مهمترین مسئله پتروشیمی استان، مسئله تسهیلات است و امیدواریم هرچه سریعتر مسدودی ارزی به بانک ملی ابلاغ شود.

وی با بیان این مطلب که کسانیکه در این پروژه سهامدار شده اند، هم اکنون سرمایه شان ارزش افزوده قابل توجهی پیدا کرده است، گفت: تاکنون دهها قرارداد با سازندگان داخلی و خارجی منعقد کرده ایم که قرارداد خرید دانش فنی اوره از شرکت استامی کربن هلند و دانش فنی آمونیاک از شرکت آمونیاکازاله سوئیس نمونه هایی از آنها است.

پتروشیمی گلستان در آبان 85 کلنگ خورد و در آذرماه همان سال بیش از 95 هزار نفر از سراسر کشور و نیز برخی از ممالک دیگر در پذیره نویسی شرکت کردند و سهامدار این شرکت شدند.

در این جلسه پرسشهایی از سوی دهیاران بخش مرکزی مطرح شد که مسئول سایت پتروشیمی و روابط عمومی پتروشیمی گلستان به آنها پاسخ گفت.



