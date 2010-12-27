عکس خبری/ برخورد خشنونت آمیز رژیم صهیونیستی با مردم غزه

اعتراض فعالان صلح بین المللی به ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی
برخورد خشونت آمیز نیروهای رژیم صهیونیستی با نوجوان فلسطینی
تشییع شهدای فلسطینی که بدست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند
عکس/ شینهوا - خبرگزاری مهر
کشتار غیر نظامیان و برخورد خشونت آمیز و وحشیانه رژیم صهیونیستی با کودکان و زنان از مصائب تلخی است که همه روزه مردم مظلوم فلسطین با آن مواجهند.
اعتراض فعالان صلح بین المللی به ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی
برخورد خشونت آمیز نیروهای رژیم صهیونیستی با نوجوان فلسطینی
تشییع شهدای فلسطینی که بدست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند
عکس/ شینهوا - خبرگزاری مهر
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