آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در کرمان آغاز شد

صدیقه کاظمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: واکسیناسیون تب برفکی گله های گوسفند و بز مناطق مختلف استان از نیمه دوم آذر ماه سال جاری آغاز شد.

وی افزود: طی این طرح بیش از یک میلیون 270 هزار دام تحت پوشش مایه کوبی قرار می گیرند که توسط 22 مرکز مایه کوبی بخش خصوصی تحت نطارت اداره کل دامپزشکی استان انجام می گیرد.

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی کرمان تصریح کرد: این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت که در این راستا همکاری و حضور دامداران در محل هم باعث انجام بهینه طرح می شود.

وی با اشاره به خسارات زیادی که این بیماری در صنعت دامداری دارد گفت: با رعایت مسائل قرنطینه ای و همکاری خوب نیروی انتظامی در حال حاضر استان کرمان از لحاظ تعداد واحد های درگیر نسبت به دیگر استانها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی تاکید کرد: لازم است دامداران جهت حفظ سرمایه دامی خود و استان از تردد غیرضروری افراد متفرقه و همچنین دامهای بدون هویت در محیط دامداری خود پرهیز نمایند.

این مسئول تردد دام اعم از دام سبک و سنگین را بدون مجوز دامپزشکی غیرقانونی اعلام کرد و گفت: اداره کل دامپزشکی استان با افراد خاطی برابر مقررات جاری برخورد می نماید.

وی ادامه داد: این طرح به صورت کاملا رایگان می باشد و دامداران با مشاهده اخذ هرگونه وجهی می توانند به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره کل دامپزشکی استان جهت رسیدگی اطلاع دهند.