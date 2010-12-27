احمد علیرضا بیگی در نخستین اظهارات درباره جابجایی مدیریتی سازمان منطقه آزاد ارس و در واکنش به برخی شائبه ها مبنی بر عدم اخذ مشاوره در جریان این انتصاب، به خبرنگار مهر گفت: مدیریت ارشد استان از انتصاب آقای مقیمی به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس مطلع بود.

وی در حاشیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران نمونه دانشگاه تبریز افزود: پیش از صدور حکم آقای مقیمی، مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در جریان تلاش برای انتصاب ایشان به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که اولویت کاری ارس در شرایط جدید چه باید باشد، تصریح کرد: منطقه آزاد ارس موهبتی عظیم برای جلفا و آذربایجان شرقی بوده و پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید توسعه در بخش‌های مختلف آنهاست.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه استعدادهای استان و منطقه آزاد ارس مشخص است، افزود:با توجه به قابلیت های بالقوه فراوان، باید ارس در توسعه جلفا و استان آذربایجان شرقی بیش از گذشته نقش آفرینی کند.

وی همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس، خاطر نشان کرد: این منطقه به واسطه واقع شدن در نقطه حساسی از کشور می تواند در شکوفایی اقتصاد ملی و حتی کشورهای منطقه تاثیرگذار باشد.

بیگی از زمان تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید منطقه آزاد ارس اظهار بی اطلاعی کرد.

شنبه این هفته "علیرضا مقیمی" با حکم معاون رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد ارس منصوب شد.

پیشتر و در زمان مسئولیت "عباس رنجبر" در منطقه آزاد ارس بدلیل آنچه نبود شناخت دقیق از کارکردهای مناطق آزاد و دخالت های غیرقانونی در امور منطقه آزاد ارس خوانده می شد، تنش‌هایی بین مدیریت این منطقه و استانداری آذربایجان شرقی ایجاد شده بود.

منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود دروازه صادرات ایران به اروپا و بازار ‪ ۳۰۰میلیون نفری منطقه قفقار و آسیای مرکزی محسوب می‌شود .