"قالیچه حضرت رضا (ع)" تغییر کرد/ "خاله سوسکه جدید" در راه

علی مهر در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این تغییر توضیح داد: در سال 81 کتاب "قالیچه حضرت رضا (ع)"از سوی انتشارات دلوار به چاپ رسید اما به دلیل همجنس نبودن 2 داستان از 5 داستان این کتاب با موضوع مذهبی تصمیم گرفتم این دو داستان را عوض کنم..
این نویسنده درباره کتاب دیگرش بیان کرد: هماکنون مجموعه طنز "قصههای اینوری" با 18 داستان آماده شده که به زودی آن را هم به ناشر میسپارم.
وی درباره "قصههای اینوری" گفت: در این کتاب داستانهای قدیم با رویکردی جدید و در جامعه امروزی بیان میشود به نحوی که با زبانی طنز سعی کردهام مشکلات را بیان کنم.
مهر اضافه کرد: به طور مثال داستانهای قدیم "خاله سوسکه کجا میری"، "کدو قلقله زن"، "حسن کچل" ، "مجنون دات کام" و امثال این داستانها در دنیای امروزی مصداق پیدا کرده است.
وی درباره چرایی انتشار طنزهای خود به صورت کتاب، گفت: پیش از این، مطالب و نوشتههای طنز را در ستونها و صفحات طنز در مجلات "خیمه" و "پیشگامان" منتشر میکردم اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم آن را کتاب کنم.
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