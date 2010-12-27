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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد/

"قالیچه حضرت رضا (ع)" تغییر کرد/ "خاله سوسکه جدید" در راه

"قالیچه حضرت رضا (ع)" تغییر کرد/ "خاله سوسکه جدید" در راه

کتاب "قالیچه حضرت رضا(ع)" نوشته علی مهر پس از 8 سال با دو داستان جدید از 5 داستان گذشته به کتابفروشی‌ها می‌آید.

علی مهر در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این تغییر توضیح داد: در سال 81 کتاب "قالیچه حضرت رضا (ع)"از سوی انتشارات دلوار به چاپ رسید اما به دلیل همجنس نبودن  2 داستان از 5 داستان این کتاب با موضوع مذهبی تصمیم گرفتم این دو داستان را عوض کنم..

این نویسنده درباره کتاب دیگرش بیان کرد: هم‌اکنون مجموعه طنز "قصه‌های اینوری" با 18 داستان آماده شده که به زودی آن را هم به ناشر می‌سپارم.

وی درباره "قصه‌های اینوری" گفت: در این کتاب داستان‌های قدیم با رویکردی جدید و در جامعه امروزی بیان می‌شود به نحوی که با زبانی طنز سعی کرده‌ام مشکلات را بیان کنم.
 
مهر اضافه کرد: به طور مثال داستان‌های قدیم "خاله سوسکه کجا می‌ری"، "کدو قلقله‌ زن"، "حسن کچل" ، "مجنون دات کام" و امثال این داستان‌ها در دنیای امروزی مصداق پیدا کرده است.
 
وی درباره چرایی انتشار طنزهای  خود به صورت کتاب، گفت: پیش از این، مطالب و نوشته‌های طنز را در ستون‌ها و صفحات طنز در مجلات "خیمه" و "پیشگامان" منتشر می‌کردم اما بعد از مدتی تصمیم گرفتم آن را کتاب کنم. 
کد مطلب 1218512

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