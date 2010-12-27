حسینیان: عاشورای 88 روز درگیری جریان فتنه با حسین بن علی بود

روح الله حسینیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه فرآیند شکل گیری حادثه عاشورای 88 را بسیار زودتر از انتخابات ریاست جمهوری می دانم اظهارداشت: در جریان انتخابات عده ای به آقای موسوی رای دادند و علت آن سابقه نخست وزیری وی در دوران جنگ بود.

وی ادامه داد: اما پس از برگزاری انتخابات عده ای با شعار تقلبی " تقلب در انتخابات" مردم را به خیابانها کشاندند اما مردم متوجه شدند این یک بازی سیاسی است و جنگ قدرتی است که اینها علیه نظام و جمهوری اسلامی به پا کردند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: پس از صحبت مقام معظم رهبری در 29 خرداد ماه دیگر عده خاصی از اراذل و اوباش بودند که به خیابانها آمدند و اتوبوس ها را به آتش کشیدند. اموال مردم را مورد تهدید قرار دادند و این بیانات مقام معظم رهبری نقطه آغازین جدایی مردم با فتنه گران بود.

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: مرحله دوم جدایی مردم از فتنه گران روز قدس بود فتنه گران در این روز شعار نه غزه نه لبنان سر دادند و آرمان هایی را در نظر گرفته بودند اما بسیاری دیگر از مردم از فتنه گران جدا شدند و خطوط خود را جدا کردند.

وی گفت: روز عاشورا آخرین نقطه اوج حماقت جریان فتنه بود که خود را با حسین بن علی (ع) درگیر کردند و در این روز به همه مقدسات عاشورا اهانت شد.

حسینیان ادامه داد: روز عاشورا روز سقوط فتنه بود و مردمی هم که در این مدت فریب فتنه گران را خورده بودند در 9 دی ماه آمدند و وفاداریشان را به نظام، انقلاب، امام(ره) و رهبری نشان دادند.

نماینده تهران گفت: همه اقشار در این حماسه شرکت کردند و جمعیت به حدی بود که همه اقشار در آن به چشم می خوردند . آنها هم که به آقای موسوی رای داده بودند اظهار ندامت کردند و حتی با تابلوی جدایی از او به میدان آمدند.

وی تصریح کرد: یک بخش فکری از جریان اصلاح طلبان جریان نفاق جدید را شکل داد و با هماهنگی های خارجی درصدد ایجاد فتنه برآمد و در نهایت شکست خورد.