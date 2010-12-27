متقاضیان پروانه ساختمان در کرمان 25 درصد تخفیف می گیرند

سیف اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حمایت شهرداری از ساخت و ساز مقاوم و مستحکم در شهر کرمان اظهارداشت: متقاضیان ساخت و ساز می توانند در ماههای انتهی سال جاری از تخفیف 25 درصدی بهره مند شوند.

وی گفت: با توجه به موقعیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و به منظور حمایت از کلیه شهروندانی که در سه ماهه پایان سال جاری متقاضی اخذ مجوز ازشهرداری اند با کاهش کلیه مبالغ مربوط به صدور پروانه ساختمان موافقت شد.

شهردار کرمان ادامه داد: در صورتیکه متقاضی، کلیه وجوه محاسبه شده را به صورت نقد به حساب شهرداری پرداخت نماید و این اقدام از اول تا پایان دی ماه صورت گیرد شامل 25 درصد تخفیف و در صورتیکه این اقدام از اول تا پایان بهمن ماه صورت گیرد شامل 20 درصد تخفیف می شود.

وی افزود: اگر این پرداخت از اول تا پایان اسفند ماه سال جاری انجام شود شامل 15درصد تخفیف می شود.

سیف الهی خاطرنشان کرد: در صورتیکه متقاضیان جرایم کمیسیون ماده صد را در ماههای باقیمانده از سال به صورت نقدی پرداخت نمایند بر مبنای درصدهای فوق الذکر همچون سال گذشته مشمول دریافت جایزه خوش حسابی شوند.