شعار یک مالزی به موضوع اختلاف احزاب در مالزی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن این شعار توسط "نجیب رزاق" اولین کسی که در خصوص این شعار اظهارات انتقادانه داشت، ماهاتیر محمد چهارمین نخست وزیر مالزی بود که به مدت بیست سال در دوران شکوفایی مالزی نخست وزیر این کشور بوده است.

ماهاتیر محمد اعتقاد دارد که یک مالزی باعث تضییع حقوق و کمرنگ شدن حضور نژاد اکثریت مالایی در مالزی خواهد شد، اما نخست وزیر فعلی مالزی ادامه رشد و توسعه مالزی را در سایه همکاری و تساوی حقوق تمامی نژادهای موجود در مالزی می داند.

در ماههای اخیر و با نزدیک شدن به انتخابات سراسری در مالزی، در رویداد دیگری در این خصوص، "انورابراهیم" رهبر حزب مخالف دولت مالزی و یکی از نمایندگان مجلس این کشور در اظهار نظری از شعار یک مالزی انتقاد کرد.

این اظهار نظر که مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی سیاستمداران مالزی را به همراه داشت منجر به رای گیری نمایندگان مجلس و تعلیق 6 ماهه "انور ابراهیم" به همراه سه تن از نمایندگان نزدیک به وی از مجلس مالزی شد.

پس از این تحولات نجیب رزاق نخست وزیر مالزی تاکید کرد که شعار یک مالزی کپی برداری از شعار تبلیغات انتخاباتی در رژیم صهیونیستی نیست و برای اولین بار توسط خود او مطرح و ایجاد شده است.

نجیب رزاق اعتقاد دارد حرکت در مسیر معرفی مالزی به عنوان یک ملت موفق در قرن 21 تنها در صورت تلاش همه ملت موفقیت آمیز خواهد بود و در صورتی که ملت را به گروههای مختلف تقسیم کنیم همه بازنده خواهند بود.

معاون نخست وزیر مالزی نیز در حمایت از نجیب رزاق و شعار یک مالزی گفت: مخالفان دولت از موفقیت تفکر یک مالزی و شکست در انتخابات در هراس هستند.

در آخرین اظهار نظرها در این خصوص دولت ایالت سلانگور استفاده از نشان یک مالزی در بیلبوردهای تبلیغاتی را ممنوع اعلام کرد و آن را یک نشان تبلیغات انتخابی دانست که تنها در مدت زمان مجاز برای تبلیغات انتخاباتی قانونی است.

دولت سلانگور اعلام کرده است که تمامی بیلبوردهای تبلیغاتی دارای نشان یک مالزی از سطح این ایالت جمع آوری خواهد شد.

ایالت سلانگور ایالت مرکزی مالزی است که کوالالامپور پایتخت این کشور به طور مستقل از این ایالت در میان آن قرار گرفته است.



برخی از صاحبنظران و تحلیلگران ایده یک مالزی را با هدف جلب رای بیشتر و جذب بیشتر آرای مردم و غیر مالایی ها در انتخابات توسط حزب حاکم تحلیل کرده و برخی نیز آن را حرکتی مثبت در جهت تحقق و حفظ روند توسعه مالزی می دانند.

صرف نظر از نظرات مختلف در خصوص تفکر و ایده یک مالزی توجه به این نکته ضروری است که توسعه مالزی مانند هر کشور دیگری در گرو رعایت عدالت در ارایه فرصتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای تمام نژادها و اقوام موجود در آن است.

نژاد مالایی 57 درصد جمعیت مالزی را تشکیل می دهد در حالی که این نسبت برای چینی ها 27 درصد و برای هندی ها 11 درصد است.