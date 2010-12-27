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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

3500 قاضی در حل اختلاف کشور فعالیت دارند

3500 قاضی در حل اختلاف کشور فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: هم اکنون بیش از سه هزار و 500 قاضی برای پرونده های حقوقی ورودی شورا رای صادر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالحسین قره داغی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع حقوقی شورای حل اختلاف مرکز استان گلستان از استقرار 300 قاضی در شعب این شورا از سال آینده در سراسر کشور خبر داد.

وی گفت: این قضات با استقرار در شعب حقوقی، کار رسیدگی و صدور رای برای پرونده های حقوقی ورودی به این شعب را انجام می دهند.
 
به گفته وی در برنامه ریزیهای انجام شده، قرار است قضات جوان پس از استخدام در طی سلسله مراتب، ابتدا وارد شعب شورای حل اختلاف شوند.
 
قره داغی در ادامه در پاسخ به برخی انتقادات درباره حضور کمرنگ بعضی قضات در شعب حقوقی شورا، خاطرنشان کرد: قضاتی که ابلاغ قاضی شورا برای آنان صادر شده است، باید در شعب حضور یابند و به پرونده ها رسیدگی کنند.
 
به گفته وی، رسیدگی نکردن پرونده ها در شعب ، سبب سرگردانی مردم و نارضایتی آنان از این نهاد می شود.
 
هم اکنون بیش از 10 هزار شعبه  شورای حل اختلاف در کشور فعال است که  سالانه بیش از 4.5 میلیون پرونده را بررسی می کنند.
کد مطلب 1218518

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