تومورهای بدخیم سومین علت مرگ و میر در برخی از مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود شایسته آذر افزود: پیشرفتهای بسیار، تحقیقات گسترده و پیشرفت امکانات جراحی باعث شد تا اکثر این ضایعات در صورت کشف در همان اوایل شروع بیماریها قابل کنترل و درمان باشند.

وی گفت: از جمله علل عدم توانایی در درمانهای قاطع در اکثر موارد کشف تومور در مراحلی است که دست اندازی های وسیع صورت پذیرفته باشد و حذف کامل ضایعه تومورال امکان پذیر نیست.

شایسته آذر خاطر نشان کرد: به منظور یاد آوری مجدد، جلب توجه و ارایه روشهای جدید تشخیص، سمینار دو روزه ای تحت عنوان علایم و نشانه های تومورهای بدخیم برنامه ریزی و برگزار شد و طی آن نشانه شناسی و علایم تومورهای بدخیم در حیطه های جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و زایمان، چشم پزشکی و اورولوژی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در این میان از نظرات همکاران آنکولوژیست وعلوم آزمایشگاهی نیز استفاده شد.

دبیر علمی این سمینار گفت: به صورت کلی هر تغییر در وضعیتهای گوارشی، سیستمهای ادراری، سرفه های خشک متناوب، خون ریزیهای بدون توجیه در خانمها و وجود هر توده خصوصا بعد از 40 سالگی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و دردهای مداوم و شبانه، تب غیر قابل توجیه نیز از مواردی است که نیاز به بررسی دارد. البته در بعضی موارد معاینات مکرر جهت غربالگری توصیه می شود.

شایسته آذر خاطر نشان کرد: سعی داریم با اطلاع رسانی و بیان شیوه های جدید تشخیصی جهت همکاران پزشک و پیراپزشک برای تشخیص سریعتر و به موقع ضایعات بدخیم برداشته تا بیماران زمانی مورد شناسایی قرار گیرند که ضایعات تومورال قابل درمان قطعی هستند.