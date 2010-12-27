احتمال ورشکستگی پایگاه ویکی لیکس

به گزارش خبرگزاری مهر، "جولیان آسانگ" که به نظر می رسد اخیرا در مضیقه مالی قرار گرفته در گفتگو با ساندی تایمز اظهار داشت: نمی خواستم کتاب بیوگرافی خود را منتشر کنم اما مجبور به این اقدام هستم. تا کنون بیش از 200 هزار پوند هزینه های قضایی داشته ام که نیازمند کسب درآمد است.

در همین راستا، خبرگزاری نووستی روسیه به نقل از آسانگ از نگرانی وی نسبت به ورشکستگی پایگاهش خبر داد. آسانگ در این باره اظهار داشت: هم اکنون تمامی کمک های مالی به پایگاه ویکی لیکس که روزانه به 100 هزار یورو می رسید، متوقف شده است.

موسس ویکی لیکس با اشاره به هزینه های پایگاه ویکی لیکس اظهار داشت: علاوه بر هزینه های لازم برای ادامه فعالیت ویکی لیکس که به نیم میلیون پوند می رسد، هزینه های قضایی هم وجود دارد.

آسانگ تاکید کرد: موسسات مالی "ویزا"، "مستر کارد" و "پی پال" که ابزارهای سیاست خارجی آمریکا هستند مبادلات مالی با ویکی لیکس را متوقف کرده اند.

موسس ویکی لیکس در حالی به احتمال ورشکستگی این پایگاه اشاره کرده که اخیرا اعلام کرده بود در نظر دارد در 6 ماه آتی اسناد جدیدی را درباره آمریکا منتشر کند.