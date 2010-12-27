مهدی ضرغامیان که اخیراً کتاب مشترکش با همسرش (مهناز عسگری) "فرهنگ فارسی بچه های امروز" در هشتمین جشنواره کتاب‌های آموزشی (رشد) برگزیده شده است، از کار روی فرهنگ اعلام برای نوجوانان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: کار اصلی من و همسرم تدوین کتاب‌های مرجع برای نوجوانان است و در حال حاضر روی کتاب مرجعی درباره فرهنگ‌های فارسی از پیش از دبستان تا پایان دوره ابتدایی هستیم و امیدوارم در آینده نزدیک توسط ناشر اثر قبلی (انتشارات محراب قلم) چاپ شود.

وی هدف از تدوین این فرهنگ مرجع را بی‌نیازی دانش‌آموزان این دوره آموزشی از مراجعه به فرهنگ‌های غیرمرتبط با سنشان از جمله معین و عمید عنوان کرد.

ضرغامیان که همچنین تاکنون چهار مجلد از مجموعه "گفتگو با ..." با ترجمه او توسط نشر آفرینگان راهی بازار شده است، درباره روند تدوین این مجموعه گفت: کل این مجموعه "گفتگو با ..." که با هدف یادگیری و اندیشیدن بیشتر نوجوانان نوشته شده، 30 جلد است ولی با توجه به شرایط نشر کشور ما، فکر کنم حدود 17 جلد آن قابل چاپ باشد.

وی در توضیح بیشتر گفت: نویسندگان هر یک از مجلدات "گفتگو با ..." متخصصان در موضوعات مختلف حیطه علوم انسانی از جمله فلسفه، تاریخ و جامعه‌شناسی هستند و برای تهیه کتاب عموماً هم با فرزند، شاگرد یا نوه‌هایشان گفتگو کرده‌اند.

این مترجم درباره انگیزه‌اش از کار روی این مجموعه اضافه کرد: در مدارس ما و حتی کتابخانه‌های عمومی کمتر کتاب‌هایی با موضوعاتی مانند وقایع مربوط به جنگ‌های جهانی، باستانشناسی و یا مسائل فلسفی مختص نوجوانان نوشته شده و آنها مجبورند اطلاعات مورد نیاز خود را از دانشگاه‌ها که متناسب سنشان هم نیست، بگیرند. به همین خاطر سراغ ترجمه این کتاب‌ها که حجم کمتری دارد و مسائل مهم مورد نیاز نوجوانان را بازگو کرده، رفتم.

ضرغامیان گفت: تاکنون چهار مجلد از "گفتگو با ..." درباره پیش از تاریخ، جنگ جهانی اول، گرسنگی در جهان و فلسفه منتشر شده و ترجمه مجلد پنجم درباره "قرون وسطی" نوشته ژاک لوکوف هم تمام شده و تحویل ناشر (آفرینگان) شده است. در حال حاضر هم مشغول ترجمه کتاب‌ "داروین و مسئله تحول" نوشته پاسکال پیک هستم.

به گفته این مترجم مجلدات بعدی این مجموعه هم که درباره موضوعاتی مانند اخلاق، ناپلئون و تغییرات آب و هوا است، در آینده نزدیک راهی بازار می‌شود.