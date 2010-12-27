دکتر سهیلا مکملی با اشاره به کاربردهای لیزر کم توان در ترمیم جای زخم به خبرنگار مهر گفت: در لیزرهای کم توان و ترمیمی تحریک اشعه لیزر در حد سلول است و سلولهای سالم از این تحریکات در امان هستند.

وی ادامه داد: سلولهای معیوب در روند درگیری و بیماری رسپتورهای (گیرنده) نوری فعالی پیدا می کنند که سلولهای عادی و سالم فاقد آن هستند بنابراین لیزرهای کم توان ترمیمی فقط سلولهای معیوب را مورد هدف قرار می دهند.

مکملی با بیان اینکه لیزرهای پرتوان در جراحیها خاصیت تخریبی دارند، گفت: در مطالعه ای در ایران اثر ترمیمی لیزر کم توان بر روی زخم محل برش جراحی سزارین بررسی شد که نتایج بررسیها برروی نمونه های بافتی گرفته شده نشان داد که لیزرتراپی مدت زمان ترمیم زخم محل برش جراحی در سزارین را به مدت دو هفته به جلو می اندازد.

وی با بیان اینکه با استفاده از قابلیتهای لیزر می توان مانع از ایجاد زخم محل برش جراحی شد، افزود: در این مرحله پزشک می تواند میزان و تعداد دفعات استفاده از لیزر برای ترمیم جای زخم را نسخه کند و پرستار آشنا به اصول اولیه و کاربرد لیزر از ریکاوری تا بخش و حتی پس از ترخیص برای بیمار از این لیزر کم توان ترمیمی استفاده کند.