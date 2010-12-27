به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مقدم در همایش گرامیداشت هفته پژوهش در صنعت نفت با بیان اینکه یک رویکرد جدید پژوهشی در سطح صنعت نفت اجرایی شده است، گفت: در شرایط فعلی هدف مجموعه وزارت نفت از اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی ایجاد زمینه ای برای افزایش تولید محصولاتی با ارزش افزوده و یا تسریع در اجرای عملیاتهای مختلف و پیچیده تولید است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت با اعلام اینکه هم اکنون پنج هزار طرح تحقیقاتی و پژوهشی به ارزش 400 میلیارد تومان در سطح مجموعه صنعت نفت در حال انجام است، تصریح کرد: یکی دیگر از سیاستهای فعلی وزارت نفت قطب بندی مراکز علمی و دانشگاهها برای تخصصی تر شدن نگاه پژوهشی به این مراکز است.

این مقام مسئول از غربالگری طرحهای پژوهشی در سطح صنعت نفت تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد و تاکید کرد: غربالگری پروژه های پژوهشی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی از 850 به حدود 20 طرح دستاوردهای جدیدی برای این مجموعه به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه بومی سازی فرایند تولید فرآورده های مختلف نفتی در اولویت پروژه های پژوهشی قرار گرفته است، یادآور شد: با اجرای طرح های جدید پیش بینی می کنیم تا پایان سال آینده تمامی فناوریهای مورد نیاز برای صنعت پتروشیمی بومی سازی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون پژوهش و فناوری صنعت نفت با مشکلات ساختاری دست و پنجه نرم می کند، تاکید کرد: انجام اصلاحات جدید ساختاری به منظور بومی سازی فرآیند تولید هیدروکربورها و دستیابی به نرم افزار و سخت افزارهای جدید ضروری به نظر می رسد.

صرفه جویی 20 میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌ها

محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت در ادامه این گردهمایی با بیان اینکه در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز روزانه به تکنولوژی های جدید و پیشرفته ای نیاز است، گفت: برای تامین هزینه های این تکنولوژی های جدید حتی با افزایش قیمت نفت به بشکه ای 100 دلار هزینه ها جبران نمی شود.

دبیر کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی سهم صادرکنندگان تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی بیش از صادرکنندگان نفت است، تصریح کرد: هم اکنون برخی از کشورهای پیشرفته درآمد چند برابری از محل صدور تکنولوژی های نفتی نسبت به صادر کنندگان نفت دارند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به اینکه باید پژوهش و فناوری در خدمت تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در صنایع پایین دستی نفت، پتروشیمی قرار بگیرد، تاکید کرد: همچنین از پتانسیل پژوهشی می توان برای صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف این صنعت استراتژیک استفاده کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در پالایشگاه‌های نفت پتانسیل صرفه جویی سالانه 20 میلیون بشکه نفت خام وجود دارد، تاکید کرد: از سوی دیگر با استفاده از ابزار پژوهش باید در برنامه پنجم توسعه ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران سالانه یک درصد افزایش یابد.