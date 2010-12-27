تحقیق و پژوهش باید در حوزه مورد توجه بیشتر باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید علی عماد، شامگاه یکشنبه در اختتامیه اولین دوره طرح شکوفایی استعدادهای پژوهشگری طلاب جوان که در ساختمان شماره چهار معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه قم برگزار شد، بیان داشت: طلاب حوزه باید جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند را به خوبی بشناسند و از آباد به سمت آبادانی پیش روند.



وی ادامه داد: یک طلبه نمونه باید با تکیه بر تحیقق و پژوهش، جهان معاصر کنونی را به خوبی درک و شناسایی کند و با توانایی کامل جوابگوی مسائل مطرح شده در جامعه باشد.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه قم بیان داشت: هدف ما تربیت انسان کامل و ستوده بویژه تربیت طلبه معلم، محقق و مبلغ است.



عماد با بیان اینکه تکلیف هر انسان به اندازه ظرفیت و توان اوست، ادامه داد: امر تکلیف هر شخص ملزم با قاعده طاقت است و قاعده طاقت نیز ملزم به تظاهم است که این سه امر در وجود یک فرد نمونه ملزم است.



وی اظهار داشت: طرح شکوفایی استعدادهای پژوهشگری طلاب جوان در دو بخش ارائه مقالات و پژوهش و مدارس و ارتقای سطح استعداد‌ها است که حداکثر سن مجاز برای شرکت در بخش مقالات علمی 34 سال است.



معاون پژوهش حوزه‌های علمیه قم با بیان اینکه طرح شکوفایی استعدادهای پژوهشگری طلاب جوان با هفته پژوهش همزمان است، گفت: این طرح با هدف فرصت یادآوری و بازنگری و ارزیابی فعالیت‌های انجام شده در راستای جریان تولید دانش و پیشرفت علمی صورت می‌گیرد.



وی افزود: کارهای پژوهشی در طرح شکوفایی استعدادهای پژوهشگری طلاب جوان، فرصت برای تصمیم جدی جهت ارتقای علمی و بررسی و نگرش دوباره قرار می‌دهد و تمهیدات لازم را برای آرمان‌های علمی آماده می‌کند.



شایان ذکر است در مراسم اختتامیه اولین دوره طرح شکوفایی استعدادهای پژوهشگری طلاب جوان از ۲۵ نفر برگزیدگان دوره نخست این طرح تقدیر شد.