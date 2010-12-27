به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نگاه ویژه شامل ورزش و جامعه، ورزش و آموزش، ورزش و معنویت و ورزش و همبستگی ملل برگزار می‌شود. بخش ورزش و جامعه شامل آثاری است که به ارزش‌های فردی و اجتماعی ورزش و تأثیر نقش ورزش در جامعه اشاره دارد.

در بخش ورزش و آموزش فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی با تأکید بر جنبه‌های آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی ورزش و معرفی ورزش به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی و محتوا بخشیدن به جامعه مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت. همچنین در بخش ورزش و معنویت آثاری که در کنار پرداختن به مسائل و رویکردهای ورزشی به معنویت در گستره ورزش توجه داشته‌اند به رقابت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی 16 دی‌ماه امسال و با شرکت 48 اثر خارجی از 20 کشور منطقه جنوب غرب آسیا و 126 اثر داخلی در تهران برگزار می‌شود.

