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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

بخش نگاه ویژه جشنواره فیلم‌های ورزشی برگزار می‌شود

بخش نگاه ویژه جشنواره فیلم‌های ورزشی برگزار می‌شود

بخش نگاه ویژه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی در چهار شاخه برگزار می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نگاه ویژه شامل ورزش و جامعه، ورزش و آموزش، ورزش و معنویت و ورزش و همبستگی ملل برگزار می‌شود. بخش ورزش و جامعه شامل آثاری است که به ارزش‌های فردی و اجتماعی ورزش و تأثیر نقش ورزش در جامعه اشاره دارد.

در بخش ورزش و آموزش فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی با تأکید بر جنبه‌های آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی ورزش و معرفی ورزش به عنوان ابزاری برای شکل‌دهی و محتوا بخشیدن به جامعه مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت. همچنین در بخش ورزش و معنویت آثاری که در کنار پرداختن به مسائل و رویکردهای ورزشی به معنویت در گستره ورزش توجه داشته‌اند به رقابت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی 16 دی‌ماه امسال و با شرکت 48 اثر خارجی از 20 کشور منطقه جنوب غرب آسیا و 126 اثر داخلی در تهران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1218531

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