طرحهای مصوب استان البرز نیازمند 10 هزار میلیار ریال اعتبار

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، از پیش بینی 240 طرح مصوب در سفر دور سوم رییس جمهوری و هیئت همراه به استان البرز خبر داد.

وی با اشاره به محرومیتهای موجود استان البرز در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی افزود: متاسفانه کمبودها و محرومیتهای استان البرز نسبت به دیگر استانهای کشور از آمار بالایی برخوردار است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بر رفع محرومیتها تاکید کرد و گفت: رفع این مهم با توجه به ارتقاء ساختار اداری کرج از شهرستان به استان و ظهور نیازها و مسائل متعدد به تبع این تغییر ساختاری اجتناب ناپذیر است.

اکبریان سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان البرز را عامل مهمی در امر محرومیت زدایی این منطقه دانست و افزود: تخصیص اعتبارات به منظور اجرایی کردن طرحهای مصوب استان البرز در رفع نیازهای به حق مردم این منطقه نقش مهمی دارد.

این مسئول اظهارداشت: این سفر در ابعاد مختلف با برکات فراوانی برای استان البرز همراه خواهد بود.