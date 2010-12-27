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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

با حکم خرمشاد /

عنادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور شد

عنادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور شد

مراد عنادی با حکم محمدباقر خرمشاد به عنوان مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنادی با این حکم جایگزین غلامرضا نورمحمدان شده که به تازگی بازنشسته شده است.

مراسم تودیع و معارفه نورمحمدان و عنادی ساعت 11:30 امروز (6 دی) با حضور محمدباقر خرمشاد و برخی دیگر از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ساختمان شماره 2 این سازمان برگزار می‌شود.

عنادی که مدیرکلی دفتر امور رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رییس ‌جمهور را هم در کارنامه خود دارد، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

او پیش از مسئولیت خود در دفتر رئیس‌جمهور، سردبیری برنامه‌های سیاسی صدا و سیما و از جمله "گفتگوی ویژه خبری" را بر عهده داشت. عنادی مجری و کارشناس برنامه‌های مختلف صدا و سیما هم بوده و مدیریت پژوهش در گروه تحقیق و تفسیر معاونت سیاسی صدا و سیما را نیز بر عهده داشته است.

کد مطلب 1218534

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