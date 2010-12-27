عنادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنادی با این حکم جایگزین غلامرضا نورمحمدان شده که به تازگی بازنشسته شده است.

مراسم تودیع و معارفه نورمحمدان و عنادی ساعت 11:30 امروز (6 دی) با حضور محمدباقر خرمشاد و برخی دیگر از مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ساختمان شماره 2 این سازمان برگزار می‌شود.

عنادی که مدیرکلی دفتر امور رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رییس ‌جمهور را هم در کارنامه خود دارد، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

او پیش از مسئولیت خود در دفتر رئیس‌جمهور، سردبیری برنامه‌های سیاسی صدا و سیما و از جمله "گفتگوی ویژه خبری" را بر عهده داشت. عنادی مجری و کارشناس برنامه‌های مختلف صدا و سیما هم بوده و مدیریت پژوهش در گروه تحقیق و تفسیر معاونت سیاسی صدا و سیما را نیز بر عهده داشته است.