پیروانی رخصت داد در تیم امید بمانم/ از دست دادن زمان عواقب جبران ناپذیری دارد

بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت همکاری‌اش با تیم فوتبال امید ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکشنبه شب با غلامحسین پیروانی صحبت کردم و از وی برای ادامه همکاری با تیم امید اجازه گرفتم. شاه غلام هم به خاطر شرایط حساس تیم از من خواست و رخصت داد در تیم امید بمانم. البته با امیرحسین پیروانی هم صحبت کردم که نظر وی هم ادامه همکاری ما با تیم امید بود.

وی با بیان اینکه تا پایان سال با تیم امید قرارداد دارد اما طبق مذاکره ای که با مسئولان فدراسیون فوتبال داشته پس از انتخاب سرمربی خارجی وضعیت ادامه همکاری اش مشخص می‌شود، خاطرنشان کرد: قرار است طی روزهای آینده نشستی را با هومن افاضلی داشته باشیم تا در مورد برنامه‌های آماده سازی و تمرینات تیم امید را تنظیم کنیم.

مربی تیم فوتبال امید اضافه کرد: با توجه به شرایط حساس تیم امید، باید هر چه سریعتر تمرینات این تیم آغاز می‌شد زیرا ما بازی حساسی را در مرحله پلی آف برابر قرقیزستان پیش رو داریم. البته اگر بخواهیم این تیم را ضعیف بدانیم و بگوییم بازی ساده‌ای برابر آنها پیش رو داریم، اشتباه بزرگی انجام داده ایم.

طاهری با بیان اینکه بازی برگشت ما با قرقیزستان در زمین حریف برگزار می‌شود و اگر آنها را ساده بدانیم، این مسئله می‌تواند برای ما خطرناک باشد، افزود: نوع بازی این تیم شبیه ترکمنستان است و اگر در گوانگجو توپ‌های این تیم به گل تبدیل می‌شد، ما نمی‌‍توانستیم آنها را شکست دهیم. بازی با ترکمنستان تجربه خوبی بود و امروز می‌دانیم یک لحظه غفلت می‌تواند برابر قرقیزستان برای ما مشکل ساز شده و حتی زمینه ساز حذف زودهنگام تیم امید شود.

وی همچنین تصریح کرد: رفتن به المپیک کار ساده ای نیست زیرا در گوانگجو مشخص شد هم حریفان قدرتمند هستند و هم تیم ما نقاط ضعف بسیاری دارد که باید در زمان باقیمانده تا آغاز مسابقات مقدماتی المپیک آنها را برطرف کرد. قطعا اگر یک روز را هم از دست بدهیم، در آینده حسرت آن را خواهیم خورد.

مربی تیم فوتبال امید در پایان گفت: جدایی غلامحسین پیروانی با توجه به اینکه همه بازیکنان وی را دوست داشتند، از یکسو و نداشتن زمان از سوی دیگر شرایط را برای تیم امید سخت کرده اما امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب و حمایت کامل مسئولان از تیم بتوانیم مرحله نخست مسابقات را با موفقیت پشت سربگذاریم.

تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدار از مرحله مقدماتی المپیک لندن روز چهارم اسفندماه در تهران برابر تیم امید قرقیزستان به میدان می‌رود. بازی برگشت دو تیم روز 18 اسفندماه در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک برگزار می‌شود.