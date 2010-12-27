محوطه های باستانی دشت گرگان راوی رازهای تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی صبح دوشنبه در نشست دستاوردهای کاوش باستانی شناسی تپه بازگیر مینودشت افزود: با انجام این کاوشها می توان زوایای تاریک تاریخ پنهان را بازسازی و هم چنین فرصتهایی نو برای گردشگری فرهنگی فراهم کرد.

وی افزود: دراین راستا با کاوش در این تپه باستانی دستاوردهایی به دست آمد که با ارائه مقالات تخصصی در این نشست رازهایی از تمدن و فرهنگ گذشتگان برملا شد.

عمرانی تصریح کرد: در این راستا و در پی کشف آثار و مکشوفات در این تپه تاریخی و با هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری شهرستان مینودشت، اشیای مکشوفه از محوطه باستانی بازگیر در موزه مینودشت نگهداری و در حوزه این شهرستان خواهد ماند تا علاقه مندان نیز از این تمدن بشری مطلع شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: مقالات ارائه شده در این نشست و نتایج حاصله از کاوشهای باستان شناسی و مردم شناسی در این منطقه به ادامه روند کاوش در محوطه باستانی بازگیر مینودشت و بهبود روند فعالیتهای بعدی کاوش کمک کند.

تورنگی، معاون دانشگاه آموزش عالی گلستان نیز در این نشست گفت: ارتباط باستان شناسان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان با این دانشگاه موجبات رونق و ارتقای سطح علمی رافراهم آورده و حضور کاوشگران و باستان شناسان در میادین کاوش نشانی از عشق وعلاقه به حفظ مواریث ارزشمند تاریخی و باستانی منطقه است.

عکس تزیئنی است

وی با بیان اینکه درامور دینی نیز بر اهمیت باستان شناسی و حفاظت از آثار تاریخی تاکید شده، خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این نشستها و همایشها موجبات ارتقای سطح علمی و فرهنگی و آموزش های علمی و پژوهشی فراهم می آورد، بتوان بیش از پیش تاریخ و تمدن این منطقه را حفظ نموده و به آیندگان معرفی کرد.

در این نشست تخصصی که با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان گلستان، باستان شناسان، محققان و دانشجویان مرمت و باستان شناسی و معماری، شهردار و شورای اسلامی شهر مینودشت، دهیاری و شورای اسلامی روستای بازگیر و جمعی از علاقمندان برگزار شد، سخنرانان با ارائه مقالات تخصصی به بررسی دستاوردهای کاوشهای صورت گرفته درتپه تاریخی بازگیر پرداختند.

در این نشست شش مقاله تخصصی با عناوینی چون جایگاه بازگیر درگاهنگاری خاور نزدیک با سخنرانی دکتر جبرئیل نوکنده، گزارش کاوش باستان شناختی بازگیر با سخنرانی قربانعلی عباسی و مجید محمودی، انسان شناسی جسمانی بازگیر با سخنرانی دکتر فرزاد فروزانفر، حفاظت و مرمت در محل کاوش بازگیر با سخنرانی مرضیه مصلحی، مردم نگاری بازگیر باسخنرانی منصور مرادی و تاریخ قزلباش به روایت بازگیر با سخنرانی فریدون اونق از مقالات تخصصی ارائه شده در این نشست بود.



تپه باستانی بازگیر در جنوب شرقی روستای بازگیر و درحاشیه ضلع غربی رودخانه ترکولو در 2 کیلومتری شمال شهر مینودشت در شرق استان گلستان قرار دارد.

این تپه به شماره 3547 در 25/12/79 درفهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و هم اکنون گروه باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گلستان عملیات کاوش را دردست اجرادارند.

ازاین تپه حدود دو هکتاری، فضایی به ابعاد 91 متر برای کاوش باستان شناسی انتخاب و تاکنون 5 متر از 9 متر عمق تپه را کاوش کرده اند. در شواهد داده های مکشوفه بازگیر شباهت بسیار نزدیکی با تورنگ تپه را نشان می دهد.