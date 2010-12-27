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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

بداغی در پاسخ به مهر:

نتایج بررسی لایحه قانون جامع وکالت به زودی اعلام می شود

نتایج بررسی لایحه قانون جامع وکالت به زودی اعلام می شود

معاون حقوقی رئیس جمهور از بررسی لایحه قانون جامع وکالت خبر داد و افزود: بسیاری از قوانین حوزه وکالت در 30 سال اخیر نسخ شده است به همین دلیل به زودی نتایج مطالعه و بررسی قانون جامع وکالت از سوی دولت اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی در حاشیه نشست بررسی مولفه‌های امنیت حقوقی خانواده در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد سرانجام لایحه قانون جامع وکالت گفت: دولت این لایحه را توسط کارشناسان و صاحب‌نظران در دست مطالعه و بررسی قرار داده که به زودی نظر دولت در مورد این قانون اعلام می‌شود.

وی افزود: در بحث وکالت این قانون جامع ضروری است. بسیاری از قوانین حوزه وکالت نسخ شده و برخی دیگر توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است و این تاثیر جدی می‌تواند عملکرد فعالیت کانون وکلا را تحت‌الشعاع قرار دهد.

بداغی در پاسخ به اینکه آیا دولت شکایتی اتهام زنندگان به مرحوم کردان و رحیمی معاون رئیس جمهور دارد گفت: هر آنچه دادستان گفته است همان صحیح است.

بداغی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا دولت هنوز سخنگو تعیین نکرده افزود:‌ سخنگوی دولت آقای رحیمی است و در حوزه اقتصادی نیز سخنگو وزیر اقتصاد است.

کد مطلب 1218538

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