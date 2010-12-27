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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

نخستین همایش بین‌المللی مسلمانان شیعه در مصر برگزار می‌شود

نخستین همایش بین‌المللی مسلمانان شیعه با حضور شخصیتهای برجسته جهان اسلامی ماه مارس 2011 ( اسفند ماه امسال) در قاهره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمد الدورینی رئیس شورای عالی اهل بیت در مصر گفت: این همایش با هدف مقابله با تروریسم و تأکید بر اتحاد میان مسلمانان و با حضور شخصیتهای برجسته و متفکران کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

صالح الحیدری رئیس دیوان اوقاف شیعه در عراق، احمد السامرای رئیس دیوان اوقاف سنی در عراف، رهبر حزب ارتدکس سوری در عراق، مقتدا صدر رهبر جنش صدر در عراق و احمد السید الصافی نماینده آیت الله سید علی سیستانی از جمله مدعوین این همایش هستند.

الدورینی اضافه کرد که دعوت‌نامه‌ها با موافقت شیخ الازهر برای علی جمعه مفتی مصر، مکرم محمد احمد رئیس اتحادیه خبرنگاران مثری، فهمی هویدی نویسنده نامی مصر، پاپ شنوده سوم رهبر کلیسای قبطی مصر و تعداد از محققان و متفکران مصر در این برنامه شرکت می‌کنند.

این شورا همچنین از احمد الطیب شیخ الازهر نیز دعوت کرده تا در این جلسه بین‌المللی حضور یابد.

کد مطلب 1218539

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