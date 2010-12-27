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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

در دیدار سعیدلو با تیم ملی؛

پاداش قهرمانی تیم ملی در آسیا مشخص شد/ 150 سکه به هر ملی‌پوش

رئیس سازمان تربیت بدنی در نشست با اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی قطر وعده داد در صورت قهرمانی این تیم در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا به هریک از بازیکنان 150 سکه طلا اهداء شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو شب گذشته در جمع ملی پوشان فوتبال در ضیافت شام سفارت ایران در دوحه اعلام کرد در صورت قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا به هر یک از ملی پوشان فوتبال 150 سکه اهداء خواهد شد که این پاداش رقمی معادل 2/1 میلیون دلار( یک میلیارد و دویست میلیون تومان) خواهد بود. اعلام این میزان پاداش به ملی پوشان فوتبال بی سابقه ترین رقمی است که برای بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته شده است. 

این در حالی است که طبق دستورالعمل جوایز قهرمانان و ورزشکاران برای قهرمانی رشته های تیمی در مسابقات آسیایی 75 سکه در نظر گرفته شده بود که با توجه به اهمیت مسابقات جام ملت های آسیا، رئیس سازمان تربیت بدنی این میزان پاداش را به دو برابر برای فوتبالی ها افزایش داد.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17دیماه تا 9 بهمن ماه سالجاری به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود که تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم های ملی عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است و روز 21 دیماه در نخستین دیدار به مصاف عراق خواهد رفت.

کد مطلب 1218541

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