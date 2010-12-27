به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تحقیقاتی پروفسور پیتر رابینستون از دانشگاه کمبریج درتلاشند تا احساسات انسان را برای روباتها و رایانه ها تعریف کنند تا در آینده انسان بتواند با ماشینهای "طبیعی تری" تعامل کند.

این دانشمندان با تحقیقات خود می خواهند فیلم "رایانه احساساتی" را مورد ارزیابی قرار داده و به سه سئوال جواب دهند: آیا رایانه ها می توانند احساسات را درک کنند؟ آیا می توانند احساسات خود را بیان کنند؟ آیا می توانند احساسات را حس کنند؟

شدت نگاه، لحن صدا و تغییر حالت صورت علائمی هستند که می توانند حالت روحی ما را نشان دهند و به ما کمک کنند که با افراد تعامل کنیم.

براساس گزارش زئوس نیوز، اگر روباتها و رایانه ها نیز موفق شوند این علائم را درک کنند می توانند یک خیز بلند برای ارائه یک زندگی بهتر به انسانها را بردارند.

در این راستا، پیتر رابینسون و تیم تحقیقاتی اش یک سر روباتیک به نام چارلز را ساختند که به یک "جی. پی. اس" در داخل یک دستگاه شبیه ساز مجهز بود.

براساس گزارش تام هاردور گاید، در فیلمی که از تعامل احساسی میان رابینسون و چارلز تهیه شده است این دانشمند کمبریج به راحتی با روبات در هدایت خودرو و پیدا کردن مسیر ارتباط برقرار می کند.

رابینسون در این خصوص اظهار داشت: "روشی که از طریق آن من و چارلز می توانیم باهم ارتباط برقرار کنیم به ما نشان می دهد که افراد در آینده چگونه با روباتها تعامل خواهند کرد. ما در حال ساخت رایانه های هوشمند احساساتی هستیم که می توانند ذهن من را بخوانند و بفهمند من چطور احساس می کنم. رایانه ها واقعا برای درک اینکه چه کسی درحال تایپ کردن و یا درحال حرف زدن است خوب هستند، اما آنها نیاز دارند بفهمند که فقط کافی نیست بدانند من چه می گویم بلکه باید درک کنند که من چگونه حرف خود را می گویم."