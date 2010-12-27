آیت الله حیدری ایلامی نماد مقاومت استان است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی صبح دوشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری دفاع مقدس در استان که در محل استانداری تشکیل شد، گفت: آیت الله حیدری ایلامی نماد مقاومت، سیاست، پایداری و ولایت پذیری در استان است.
وی اظهارداشت: بصیرت و زهد ایشان منحصر بود و برخوردی که با بنی صدرخائن داشت نشان از اوج درایت و بینش وی بود.
رحمانی افزود: ابعاد شخصیتی ممتاز این عالم ربانی، چه در حوزه دفاع مقدس به عنوان یک مجتهد بسیجی و همچنین نقش ایشان در مجلس خبرگان رهبری و اطاعت و پیروی محض از امام راحل و هوشمندی این شخصیت فاضل در مکاتباتی که با امام راحل داشته است باید بصورت جدی به آن پردازش شود.
وی تصریح کرد: باید بگونه ای در این حوزه عمل نمائیم که هرجا در کشور از ایلام نامی به میان آمد تداعی گرنام آیت الله حیدری ایلامی باشد.
این مقام امنیتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دفاع مقدس، رویارویی جبهه حق و باطل بود و ما توانستیم در جنگ انقلاب اسلامی را به جهان بشناسانیم.
حجت الاسلام رحمانی خاطرنشان کرد: روحیه جهادی و شهادت طلبی هم اکنون مارا در مرز اقتدار و استقلال کامل کشور قرارداده است.
وی اضافه کرد: در هر جامعه ای روحیه فرهنگ ایثارو شهادت حاکم باشدبه تعبیر حکیمانه امام راحل آسیبی به این مملکت نمی رسد.
نظر شما