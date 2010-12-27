9 دی روز تجدید بیعت با امام و رهبری است

حجت الاسلام عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به تلاش دشمنان برای سوء استفاده از جریان پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران از بدو شکل گیری و تا مراحل بعدی و نهایتا پیروزی و ماندگاری فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. هر چند که این ضرورت ها بعضا تند و شکننده و گاهی از اوقات سبک و قابل تحمل بود اما در مجموع با توجه به لطف و عنایاتی که خداوند تبارک و تعالی به این انقلاب داشته است و انسان به وضوح احساس می کند که مشمول ادعیه خاصه حضرت بقیه الله الاعظم(عج) است، همین امر موجب شده که مردم رشید ایران در طول تمام این مراحل شجاعانه و هوشمندانه در برابر همه توطئه ها بایستند و دشمنان داخلی و خارجی را مایوس و ناامید کنند.



وی ادامه داد: لکن این بدان معنا نیست که دست اندرکاران امر و مسئولان در همه رده ها به دسیسه های پنهان و آشکار دشمنان توجه ننمایند و آگاهی های لازم را به مردم ندهند، بلکه تمام مسئولان نظام همچون مقام معظم رهبری که هوشمندانه و تیزبینانه بر بلندای دیدبانی این انقلاب و نظام اسلامی ایستاده اند وظیفه دارند که نهایت تلاش خود را در آگاه سازی امت و بیداری نسبت به دسیسه های دشمن لحظه ای غفلت نورزند.



حوادث پس از انتخابات نشات گرفته از عمق کینه دشمنان بود



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 رخ داد پدیده ای بود نشات گرفته از عمق کینه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی که از همان اول پیروزی انقلاب برای چنین فرصتی لحظه شماری می کردند تا کینه توزی های خود را در کوی و برزن ایران اسلامی به نمایش بگذارند.



حجت الاسلام اسکندری با اشاره به موضع گیری های متفاوتی که در این حوادث وجود داشت تاکید کرد: آنان که دشمن بودند و طراح فتنه و فتنه گری، با تمام قوا و قدرت نقشه های خود را دنبال کردند و اجرا نمودند، اما آنان که دوست بودند بعضا خواسته یا ناخواسته در دام دشمنان قسم خورده انقلاب افتادند و برخی هم با شک و تردید روزها و ماه ها گذراندند و گروهی هم مات و مبهوت شدند.



وی افزود: باید با جرأت گفت که اگر نمی بود هوشمندی و هوشیاری رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرزندان پاک باخته با بصیرت ایشان و عهدی که ملت ایران با پیشوا و مقتدا و ولی خود بسته اند چه بسا دامنه این فتنه و فتنه گری ها به این زودی ها جمع نمی شد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: در این جریان همگان دیدند که با صبر جانکاه رهبری معظم انقلاب اسلامی و تدبیر و بصیرت صحیح و دقیق ایشان، حیرت زده ها از حیرت بیرون آمدند، آنان که شک و تردید داشتند به یقین رسیدند و همراه با خیل عظیم امت اسلامی آن هم در یک فضای کاملا عاشورایی حسینی حماسه بزرگ 9 دی را خلق کردند.



برخی فریب خوردگان راه خود را از دشمنان جدا نکردند



اسکندری خاطرنشان کرد: هر چند که متاسفانه بسیاری از فریب خوردگان راه خود را از راه دشمنان انقلاب اسلامی جدا نکرده و در مسیر رودخانه عظیم انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قرار نگرفتند اما نتیجه آنچه اتفاق افتاد این شد که معتقدان به انقلاب و نظام اسلامی و راه امام و مقام معظم رهبری پابرجاتر و مصمم تر از گذشته شد و روسیاهان استکباری روسیاه تر از همیشه عرصه انقلاب و نظام اسلامی را ترک گفته و به انزوا رفتند.



وی با تاکید بر گرامیداشت روز 9 دی اظهار داشت: روز 9 دی روز به یادماندنی دوره و مرحله ای از انقلاب اسلامی است که نباید فراموش شود و در سایه این ایام باید با برگزاری مراسم و همایش و کنگره ها در راستای بصیرت افزایی امت اسلامی تلاش شود و در این روز با معمار انقلاب اسلامی تجدید عهد و با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت شود.



راه انقلاب با سنگ اندازی دشمنان مسدود نمی شود



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: دشمنان ما در همه عالم بدانند که این راه، راه خدایی است؛ راه برگرفته شده از عاشورای حسینی و راه علی(ع) و فاطمه(س) است؛ راه منتهی به ظهور حجت خداست و این راه با این سنگ اندازی ها مسدود نخواهد شد و این نور پرفروغ با این فوت ها خاموش نخواهد شد و این امت آزمون داده رشید و فداکار راه خود را به حول قوه الهی و با مجاهدت و مقاومت و صبر و شکیبایی و بصیرت و بیداردلی تا پایان ادامه خواهد داد و ما روزگاری را شاهد خواهیم بود که از اردوگاه ستم و استکبار جهانی جز تلی از خاکستر باقی نخواهد ماند و مظلومان و مستضعفان عالم بر قله رفیع توحید و یکتاپرستی و شرف و کرامت انسانی خیمه ماندگاری و جاودانگی خواهند زد و از هر گوشه عالم ندای لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله منتشر خواهد شد.



وی با بیان اینکه دوستان انقلاب بدانند که آن روزگاران دیر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ما هم امید آن داریم که با بیداری همه ملت های تحت ستم به زودی شاهد آن روزها باشیم.



9 تا 19 دی به دهه بصیرت نامگذاری شود



اسکندری به برخی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برای گرامیداشت روز 9 دی اشاره کرد و یادآور شد: این سازمان در جلسات ستادی که در همین رابطه با عنوان ستاد بزرگداشت 9 دی و 19 دی برگزار شده حضور داشته و با توجه به اینکه هیئت های مذهبی استان قم در 9 دی ماه سال گذشته حضور جانانه ای از خودشان نشان دادند برنامه ریزی شده که امسال این هیئت ها در تجمعی که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می شود حضور باشکوهی داشته باشند.



وی ادامه داد: ضمن اینکه نشست های مختلفی برای اقشار گوناگون به خصوص تشکل های دینی، ائمه جماعات، روحانیون و مبلغان و برگزاری جلسات گفتمان دینی به منظور بصیرت افزایی اقشار مختلف جامعه در نظر گرفته شد.



اسکندری در پایان، افزود: با توجه به جریان تاثیرگذار 19 دی و همچنین روز سرنوشت ساز 19 دی که شروع مجدد انقلاب اسلامی بود پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی استان قم این است که 9 تا 19 دی به عنوان دهه بصیرت نامگذاری شود تا در طول این هفته و ایام سال، این دهه مورد توجه قرار گیرد.