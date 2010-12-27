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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

بصیرت دینی حماسه مردمی نهم دی را ترسیم کرد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان گفت: بصیرت دینی ملت ایران حماسه مردمی و خودجوش نهم دی را ترسیم و در خاطره ها ماندگار کرد.

حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه مردم با سلاح بصیرت نقشه های فتنه گران را خنثی کردند، افزود: شناخت صحیح ترفند های دشمنان اسلام در جامعه نیازمند بصیرت آحاد مردم و مسئولان نظام است.

وی بصیرت را جزو آموزه های مهم اسلام دانست و اظهارداشت: بصیرت یک ضرورت کاملا ملموس و عینی در جامعه است و هر فرد مسلمان خود را باید به یک آگاهی لازم برساند و سعی کند در قدم اول با شناخت کافی از آموزه های دین مقدس اسلام و همینطور شناخت دشمن و اهداف پشت پرده دشمن بتوانند خود و جامعه را بیمه کند.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: آحاد مردم به خصوص جوانان، روشنفکران و نخبگان جامعه باید هوشیار و بیدار باشند و دیدگان خود را باز و حقایق را کاملا آنگونه که شایسته است، درک کنند.

وی در ادامه 9 دی را روز تجدید میثاق ملت با امت و ولایت فقیه دانست و یادآورشد: افراد بی ‌بصیرت و سران فتنه سال گذشته وقاحت را تا حد هتک حرمت به تمثال امام راحل، کف‌ زدن و شادمانی در روز عاشورای حسینی پیش بردند و ملت ایران با مشاهده این تحرکات، تعرضات و توطئه ‌ها، بار دیگر ولایتمداری خویش را در روز 9 دی به همگان به ویژه سران داخلی و خارجی فتنه نشان دادند.

کد مطلب 1218547

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