فعالیتهای فرهنگی کانونهای پرورش فکری نیازمند پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پرویز ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مربیان کانون افزود: کارشناسان و مربیان باید کودکان و نوجوانان مراکز کانون پرورش فکری را به فعالیتهای علمی پژوهشی سوق دهند تا فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین کودکان و نوجوانان نهادینه شود.

ابراهیمی با بیان اینکه هر حرکت پایدار علمی نیازمند پشتوانه پژوهشی است و هر برنامه ای با دارا بودن پشتوانه معرفتی توام با عقل و علم که علوم نظری داشته باشد پایداری بیشتری دارد، تاکید کرد: مربیان باید با علاقه در حوزه پژوهشی وارد شوند و از بی تفاوتی در این زمینه پرهیز کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان اظهار داشت: مربیان باید با انجام فعالیتهای پژوهشی برنامه ها و فعالیت های مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را ارتقا دهند تا تاثیرگذاری این فعالیت ها در بین کودکان و نوجوانان بیشتر شود.

ابراهیمی اضافه کرد: دعوت از اساتید برای برگزاری همایش های علمی و آموزشی در زمینه تحقیقات ویژه، قدردانی از کودکان و نوجوانان پژوهنده، اجرای برنامه های فرهنگی هنری با محوریت پژوهش و معرفی کتاب های پژوهشی از برنامه های هفته پژوهش است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان جمع آوری ایده ها و موضوع های مورد علاقه کودکان و نوجوانان برای پژوهش، تهیه نشریه دیواری پیرامون پژوهش و پیشرفت، دعوت از پژوهشگران و معرفی آنان به کودکان و نوجوانان و مسابقات علمی هنری با موضوع پژوهش از دیگر برنامه های هفته پژوهش است.

وی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه آثار پژوهشی مربیان و نوجوانان و بازدید کودکان و نوجوانان از نمایشگاه های هفته پژوهش مراکز دانشگاهی و علمی پژوهشی از دیگر برنامه های هفته پژوهش کانون پرورش فکری استان است.