غیبت فیلمسازانی که منتظرشان بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر بر اساس گمانه زنی‌ها قرار بود با حضور چهره‌های شاخص فیلمسازی در طیف‌های مختلف سینمای ایران همراه باشد. به همین دلیل این دوره پربارتر از دوره‌های قبل به نظر می‌رسید. اما با اعلام لیست نهایی فیلم‌های متقاضی حضور در این رویداد که دیروز یکشنبه پنجم دی‌ماه منتشر شد، نام ستاره‌ها و فیلمسازان برجسته کمتر دیده می‌شود.

سید علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد مدتی پیش در گفتگویی با خبرگزاری مهر، درباره پیش بینی خود از حضور فیلمسازان نسل‌های مختلف در این دوره عنوان کرد: آنچه از تولیدات امسال برمی‌آید، در این دوره تنوع و تعداد آثار بی‌نظیر است. تعداد آثار متقاضی برای حضور در جشنواره فیلم فجر، چشمگیر است. در این دوره فیلمسازان جوان و به اصطلاح فیلم اولی‌ها در کنار کارگردان‌های پیشکسوت و باسابقه حضور دارند. این موضوع بر اعتبار و جذابیت این رویداد می‌افزاید.

قطعا با حضور نسل‌های مختلف و سلیقه‌های متعدد فیلمسازی، کار هیئت انتخاب این دوره جشنواره دشوار خواهد بود. زیرا در میان فیلم‌های متقاضی آثار خوبی وجود دارند که می‌توانند آینده این سینما را رقم بزنند. بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر نسبت به دوره‌های قبل با تنوع موضوعات و نام‌ها روبرو است.

حضور مسئولان جدید در معاونت سینمایی در یکسال گذشته و صدور مجوز ساخت برای فیلمسازان متعدد از نسل‌های مختلف این نوید را می‌داد که جشنواره فجر امسال باید رونق بیشتری نسبت به دوره قبل داشته باشد. رویکرد این دوره مسئولان مبنی بر رفع توقیف برخی از آثار که در دوره‌های قبلی معاونت مانع از نمایش آن شده بودند، تا حدودی اعتماد نسبی را بین فیلمسازان و مسئولان به وجود آورده بود.

این اتفاقات می‌توانست مخاطبان این دوره جشنواره را بیشتر کند و حرکتی رو به جلو برای مسئولان در این دوره باشد. اما اعلام لیست نهایی پرسش‌های جدیدی را به وجود آورد. از جمله فیلمسازانی که مخاطبان و منتقدان منتظر نمایش اثر وی در این دوره جشنواره بودند، اصغر فرهادی بود که امسال فیلم وی با حاشیه‌های فراوان روبرو بود.

توقف فیلمبرداری و لغو مجوز فیلم "جدایی نادر از سیمین" در پاییز و گفتگوهای این کارگردان و معاونت سینمایی حاشیه‌های زیادی را برای این فیلم به وجود آورد. کارنامه فرهادی دلیل محکمی برای جذب مخاطبان و انتظار آنها برای دیدن فیلم جدید وی در جشنواره فجر است اما طبیعی است این حاشیه‌ها بر تعداد مخاطبان این فیلم بیفزاید.

پیش بینی برای نمایش این فیلم در جشنواره دور از انتظار نبود. حتی به نقل از مشاور رسانه ای این پروژه، چند روز گذشته خبری مبنی بر اینکه روند آماده‌سازی "جدایی نادر از سیمین" در حال انجام است و هر زمان فیلم آماده نمایش شود درباره‌ حضور آن در جشنواره‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد، شاید این باور را به وجود آورد که هنوز کارگردان و تهیه‌کننده برای حضور فیلم در هیچ جشنواره ای تصمیم نگرفته‌اند.

"جرم" مسعود کیمیایی و "بانوی شهر ما" ابراهیم حاتمی‌کیا از آثاری هستند که مخاطبان زیادی برای نمایش آن لحظه شماری می‌کنند. دو فیلمساز از دو نسل مختلف با سلایق خاص و متفاوت می‌توانند باعث حضور مخاطبان قابل توجه شوند. "به رنگ ارغوان" حاتمی‌کیا سال گذشته پس از رفع توقیف چند ساله شور و هیجان زیادی در این رویداد به وجود آورد. به همین دلیل گمان می‌رفت این فیلمساز دفاع مقدس این بار نیز با حضور یک اثر کاملا متفاوت در این رویداد به ارزش آن بیفزاید و دوباره نامزد تندیس‌های متعدد شود.

فیلمبرداری آخرین فیلم حاتمی‌کیا به تازگی به پایان رسیده و با اینکه مراحل فنی به طور همزمان انجام می‌شود اما هنوز زمان آماده شدن نسخه نهایی مشخص نشده است.

"محاکمه در خیابان" فیلم قبلی مسعود کیمیایی در زمان ساخت خود در جشنواره به نمایش در نیامد. اما فیلم "رئیس" در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر درروزهای پایانی آماده نمایش شد و در چند سالن مردمی به نمایش در آمد و در سالن اهالی رسانه امکان نمایش برای این اثر به وجود نیامد.همان زمان به دلیل برخی مشکلات فنی از قبیل شرایط صداگذاری کار کیمیایی درخواست کرد، این فیلم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در آید.

چند سالی است این فیلمساز در هیچ یک از جشنواره‌ها حضور پیدا نمی‌کند. پیش از این گمان می‌رفت با وجود اینکه وی دو نسخه از فیلم "جرم" را به شیوه دوبله و صدای سر صحنه آماده کرده است، در این جشنواره شاهد نمایش این فیلم باشیم. اما این فیلمساز تصمیم دارد فیلم را تدوین مجدد و تغییراتی در آن اعمال کند. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که این فیلم در جشنواره حضور داشته باشد.

"پرنسیب" (اصولگرا و یا یک از ما دو نفر) عنوان آخرین فیلم تهمینه میلانی است که مدتی پیش آماده نمایش شده است. اما تهیه‌کننده و کارگردان پیش از این در گفتگوهای خود تمایلی برای حضور در این جشنواره نشان ندادند. مسئولان معاونت سینمایی قبل از اعلام سیاست گذاری‌های جشنواره فجر، عنوان کردند، آثار سینمایی برای اینکه بخواهند پروانه نمایش دریافت کنند باید در جشنواره فجر حضور یابند.

سال گذشته عبدالرضا کاهانی فیلمساز جوان سینمای ایران با فیلم "هیچ" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. این فیلم قبل از جشنواره با حاشیه‌های فروانی رو به رو شد به طوری که از فهرست نهایی فیلم‌های حاضر در بخش مسابقه خارج شد، اما پس از رایزنی‌های مختلف فیلم با اعمال برخی اصلاحات در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد. اما نوروز سال 89 در گروه سینمایی آزاد به اکران درآمد.

امسال کاهانی پس از دریافت نکردن مجوز ساخت فیلم "من"، برای ساخت فیلم "اسب حیوان نجیبی است" اقدام کرد. و پس از دریافت مجوز این فیلم را درسکوت خبری ساخت تا با حاشیه‌های کمتری روبرو شود. این فیلم هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و مشخص نیست برای نمایش در جشنواره فجر آماده شود. این فیلمساز که آخرین اثر وی با حضور چهره‌های سینمایی ساخته شده، برای حضور در جشنواره امسال فرم پر نکرده است.

رسول صدرعاملی از جمله فیلمسازانی است که با وجود آماده شدن فیلم "زندگی با چشمان بسته" امسال فرم حضور پر نکرده است. سال گذشته قرار بود این فیلم در جشنواره فجر به نمایش درآید اما با وجود رایزنی‌های سجادپور وی این فیلم را شرکت نداد.

با وجود اینکه در این لیست عناوین فیلم‌های نهایی ارائه شده "ما سه نفر" مهرداد فرید و "سبب من" بهرام بهرامیان دیده نمی‌شود، اما امروز این دو فیلمساز در گفتگوهایی اعلام کردند فرم حضور را پر کرده و حتی نسخه‌ای را ارائه کردند.

در فهرست نهایی باید یادآور شویم که نام‌های کیانوش عیاری، کمال تبریزی، محمد بزرگ‌نیا، مازیار میری، نیکی کریمی، سامان سالور، مهرشاد کارخانی، محمدمهدی عسگرپور، داریوش مهرجویی و سیدرضا میرکریمی دیده می‌شود که بر غنای این رویداد می‌افزاید. اما به هر حال هنوز فیلمسازانی هستند که با وجود ساختن آثار متفاوت منتظر حضورشان در این جشنواره هستیم.

وضعیت فعلی در ارائه این لیست شاید شک و شبهه‌هایی را به وجود آورد که امیدواریم با تصمیم درست مسئولان و تجدید نظر برخی از این فیلمسازان در روزهای آتی شاهد حضور تمام فیلمسازانی باشیم که ویترین اصلی جشنواره هستند.