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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

برای دیدار دوستانه با بلژیک/

فهرست تیم ملی فوتسال شنبه اعلام می‌شود/ دعوت از سه بازیکن جدید

فهرست تیم ملی فوتسال شنبه اعلام می‌شود/ دعوت از سه بازیکن جدید

حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان فهرست بازیکنان این تیم را برای دیدار دوستانه با بلژیک در روز شنبه هفته پیش رو اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام حسین شمس در فهرست جدید تیم ملی که شامل 18 بازیکن خواهد شد، سه بازیکن جدید نیز حضور خواهند داشت که برای اولین بار به اردوی این تیم دعوت می شوند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در خصوص احتمال دعوت از وحید شمسایی به اردوی این تیم نیز به خبرنگار مهر گفت: باید در هفته پیش رو بازی وحید را بررسی کنیم و اگر شرایط همراهی تیم ملی را داشت حتما او را به اردو دعوت خواهیم کرد.

براساس برنامه تیم ملی فوتسال کشورمان در روز 26 دی‌ماه به مصاف تیم ملی بلژیک می رود. قرار است این بازی در اصفهان و به میزبانی باشگاه فولاد ماهان برگزار شود.

کد مطلب 1218552

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