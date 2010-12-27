شاهد افزایش قیمت کتاب‌ نخواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: طرح هدفمندکردن طرحی ملی و الگوی مناسب برای منطقه و حتی کشورهای دیگر است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که این طرح را دراین سطح اجرا می‌کنیم و در حقیقت هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای اجرایی شدن سند چشم‌انداز 1404 صورت می‌گیرد و عزمی ملی می‌طلبد.

معاون امور فرهنگی ارشاد یادآور شد: همان‌گونه احتمال افزایش قیمت برخی کالا را خواهیم داشت موج کاهش قیمتها را نیز در برخی اقلام شاهد خواهیم بود و در نهایت پ‍یش‌بینی می‌شود که به‌زودی به یک دوره ثبات ایده‌آل برسیم و این طرح ملی با موفقیت کامل رو به رو شود.

دری صرفه‌جویی و درست مصرف کردن را از پی‍امدهای این طرح دانست و گفت: صنعت چا‍پ و نشر کشور آمادگی لازم را برای سربلند بیرون آمدن از این آزمون دارد و قطعا با ابزارهای کنترل بازار می‌توانیم جلو افزایش قیمت احتمالی را بگیریم و حتی شاهد کاهش آنها باشیم.

وی اعتبار درنظر گرفته شده برای خرید کتابها و تغییر در آیین‌نامه خرید کتاب را از ابزار و محورهای کنترل قیمت کتاب عنوان کرد و گفت: بودجه 200میلیارد ریالی خرید کتاب و تغییر شیوه خرید در کمیته خرید می‌تواند اقدام حمایتی مناسبی برای کاهش قیمت کتابها نیز باشد.

