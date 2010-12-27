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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

درّی:

شاهد افزایش قیمت کتاب‌ نخواهیم بود

شاهد افزایش قیمت کتاب‌ نخواهیم بود

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: با برنامه‌ریزیهای صورت گرفته و با توجه به اینکه حوزه فرهنگ از پیشگامان اجرای این طرح (با حذف یارانه‌های کاغذ از سال 86) به شمار می‌آید قطعا شاهد افزایش قیمت کتاب‌ها نخواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  بهمن دری گفت: طرح هدفمندکردن طرحی ملی و الگوی مناسب برای منطقه و حتی کشورهای دیگر است. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که این طرح را دراین سطح اجرا می‌کنیم و در حقیقت هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای اجرایی شدن سند چشم‌انداز 1404 صورت می‌گیرد و عزمی ملی می‌طلبد.

معاون امور فرهنگی ارشاد یادآور شد: همان‌گونه احتمال افزایش قیمت برخی کالا را خواهیم داشت موج کاهش قیمتها را نیز در برخی اقلام شاهد خواهیم بود و در نهایت پ‍یش‌بینی می‌شود که به‌زودی به یک دوره ثبات ایده‌آل برسیم و این طرح ملی با موفقیت کامل رو به رو شود.

دری صرفه‌جویی و درست مصرف کردن را از پی‍امدهای این طرح دانست و گفت: صنعت چا‍پ و نشر کشور آمادگی لازم را برای سربلند بیرون آمدن از این آزمون دارد و قطعا با ابزارهای کنترل بازار می‌توانیم جلو افزایش قیمت احتمالی را بگیریم و حتی شاهد کاهش آنها باشیم.

وی اعتبار درنظر گرفته شده برای خرید کتابها و تغییر در آیین‌نامه خرید کتاب را از ابزار و محورهای کنترل قیمت کتاب عنوان کرد و گفت: بودجه 200میلیارد ریالی خرید کتاب و تغییر شیوه خرید در کمیته خرید می‌تواند اقدام حمایتی مناسبی برای کاهش قیمت کتابها نیز باشد.
 

کد مطلب 1218555

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