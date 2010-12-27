افزایش 20 درصدی نرخ تاکسی در همدان

جواد زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و دستورالعمل صادره از وزارت کشور، نرخ کرایه تاکسی در شهر همدان 20 درصد افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه نرخ کرایه تاکسی در همدان از ابتدای سال 89 هیچگونه افزایش رسمی نداشت، گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور و نشست های متعدد با حضور مسئولان استان همدان، نرخ های جدید تاکسی محاسبه و ابلاغ شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی تصمیم گیرندگان در این موضوع کاهش فشار مالی وارده به شهروندان بود، افزود: نرخ ها به گونه ای تغییر کرده که بخشی از افزایش هزینه روزانه تاکسیرانان نیز جبران شود.

زارعی ادامه داد: طرح ویژه نظارتی سازمان همزمان با اجرای طرح آغاز شده و با هرگونه تخلف از نرخهای مصوب به صورت قانونی برخورد خواهد شد.