به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست یک ساعته که به درخواست جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان و بدون حضور حتی همراهان سعیدلو، مسئولان سفارت ایران، افشین قطبی و اعضای کادر فنی پشت درهای بسته برگزار شد، سعیدلو با بیان اینکه به قهرمانی تیم ملی درجام ملت ها بسیار امیدوار هستم و این توان در بازیکنان تیم ملی وجود دارد که در دوحه جام قهرمانی را بالای سر ببریم از بازیکنان تیم ملی خواست تا نهایت تلاش خود را برای قهرمانی تیم ملی بکار بگیرند.

در این نشست صمیمی بازیکنان تیم ملی مسائل و مشکلات شخصی و تیمی خود را با رئیس سازمان تربیت بدنی در میان گذاشتند و سعیدلو نیز در مقابل قول داد پیگیر موضوعات مطرح شده در این جلسه باشد.

در پایان این نشست بازیکنان تیم ملی که به نظر می رسید شارژ روحی شده اند با انگیزه و روحیه بالا آمادگی خود را برای حضور در مسابقات جام ملتها و کسب بهترین نتیجه در این مسابقات اعلام کردند.

پیش از این نشست سعیدلو به بازیکنان تیم ملی قول داد در صورت قهرمانی در جام ملت های آسیا به هریک از بازیکنان تیم ملی 150 سکه پرداخت شود که این پاداش رقمی معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان را بالغ می شود که پاداشی بی سابقه در ورزش کشور محسوب می شود.

پانزدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از روز 17دیماه تا 9 بهمن ماه سالجاری به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود که تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم این مسابقات با تیم های ملی عراق ، کره شمالی و امارات همگروه است و روز 21 دیماه در نخستین دیدار به مصاف عراق خواهد رفت.