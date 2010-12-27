افتتاح 11 پروژه آموزشی در سفر دولت به استان البرز

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، در خصوص برنامه های اداره کل آموزش و پروش و دیگر نواحی طی سفر دور سوم رئیس جمهوری به استان البرز گفت: افتتاح 11 پرو‍ژه فرهنگی و آموزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش ازمهمترین برنامه های پیش بینی شده است.

وی عملیاتی شدن طرحهای حوزه نظام آموزش و پرورش به عنوان تاثیرگذار ترین نهاد را موجب رشد و بالندگی استان نو پای البرز دانست و بر اهتمام ویژه دولت بر این امر تاکید کرد.

حلیمی همچنین از گرهمایی و نشست صمیمی منتخبین همکار آموزش و پرورش استان البرز با حیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش خبرداد و افزود: از دیگر برنامه های حوزه آموزش و پروش برای بهره گیری مطلوب از حضور دولت برپایی کار گروه فرهنگ و هنر است که به موجب آن از طرحهای پیشنهادی حوزه نظام آموزشی به منظور تصویب حداکثری طرح های فرهنگی دفاع می شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به حضور 385 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در مدارس کرج، ایجاد امکانات مناسب آموزشی را برای این قشر را مهم ارزیابی کرد.

حلیمی با تشریح مشکلات نظام آموزشی استان البرز، فرسوده بودن بیش از نیمی از مدارس این منطقه را یاد آور شد و با تاکید بر فراهم آوردن بسترهای مناسب برای تحصیل دانش آموزان، افزود: تخصیص اعتبارات کافی برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده از خواسته های اساسی حوزه آموزش و پرورش استان البرز است.

وی اظهار امیدواری کرد: با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت در کرج و رصد طرحهای مصوب، مشکلات اساسی استان در حوزه های مختلف نظام تعلیم و تربیت بر طرف شود.