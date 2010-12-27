انفجار انتحاری الرمادی عراق را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر الرمادی عراق منفجر شد.
این انفجار شماری کشته و زخمی بر جا گذاشته است. آمار تلفات این انفجار متعاقبا اعلام خواهد شد.
منابع امنیتی عراق لحظاتی قبل از وقوع یک انفجار انتحاری قوی در شهر الرمادی عراق خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر الرمادی عراق منفجر شد.
این انفجار شماری کشته و زخمی بر جا گذاشته است. آمار تلفات این انفجار متعاقبا اعلام خواهد شد.
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