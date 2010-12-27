32 هزار مددجوی امداد گلستان تحت پوشش بیمه شهری هستند

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 336 مراکز درمانی استان طرف قرار داد با کمیته امداد هستند که شامل 122 پزشک متخصص، 45 پزشک عمومی و 15 دندان پزشک است.

وی اظهار داشت: همچنین 65 داروخانه، 18 بیمارستان، 23آزمایشگاه، هشت درمانگاه و 12 مرکز رادیولوژی و سایر نیز طرف قرارداد با این نهاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: هزینه بیمه در سه ماهه اول سال جاری چهار میلیارد و 361 میلیون و 422 هزار و 303 ریال بوده است.

حاجی اکبری بیان داشت: از این مبلغ یک میلیارد و 298 میلیون ریال آن بابت هزینه جراحی و یک میلیارد و 237 میلیون ریال آن بابت هزینه دارویی و... پرداخت شده است.

55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.