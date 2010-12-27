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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

32 هزار مددجوی امداد گلستان تحت پوشش بیمه شهری هستند

32 هزار مددجوی امداد گلستان تحت پوشش بیمه شهری هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: از مجموع مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 32 هزار و 867 نفر آنها از ابتدای سال جاری تاکنون تحت پوشش بیمه شهری قرار گرفته اند.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 336 مراکز درمانی استان طرف قرار داد با کمیته امداد هستند که شامل 122 پزشک متخصص، 45 پزشک عمومی و 15 دندان پزشک است.

وی اظهار داشت: همچنین 65 داروخانه، 18 بیمارستان، 23آزمایشگاه، هشت درمانگاه و 12 مرکز رادیولوژی و سایر نیز طرف قرارداد با این نهاد هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: هزینه بیمه در سه ماهه اول سال جاری چهار میلیارد و 361 میلیون و 422 هزار و 303 ریال بوده است.
 
حاجی اکبری بیان داشت: از این مبلغ یک میلیارد و 298 میلیون ریال آن بابت هزینه جراحی و یک میلیارد و 237 میلیون ریال آن بابت هزینه دارویی و... پرداخت شده است.
 
55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.
کد مطلب 1218562

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