فدراسیون وزنه برداری قصد ندارد از کاندیداتوری علی مرادی حمایت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب ریاحی با اشاره به صحبت های اخیر رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری گفت: علی مرادی که دوره دوم فعالیت خود را به عنوان دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا به پایان رسانده، در گفتگوی از این موضوع که چرا از سوی فدراسیون وزنه برداری ایران برای انتخابات کنفدراسیون آسیا معرفی نشده، گلایه کرده است.

وی ادامه داد: این درحالی است که او به عنوان کسی که 12 سال سابقه کار اجرایی در کنفدراسیون وزنه برداری آسیا را دارد، می تواند به صورت مستقل در انتخابات اسفند ماه شرکت کند و برای این منظور نیازی به این نیست که از سوی فدراسیون وزنه برداری ایران نامزد شود.

ریاحی با بیان اینکه، این موضوع به معنای حمایت نکردن فدراسیون وزنه برداری ایران از علی مرادی نیست، ادامه داد: براساس آیین نامه، فدراسیون وزنه برداری هر کشور فقط می تواند یک نفر را به عنوان نامزد پست های دبیر کلی، نایب رئیسی و عضویت در هیئت رئیسه کنفدراسیون وزنه برداری آسیا معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط آیا این منطقی است که وقتی علی مرادی می تواند مستقلا در انتخابات شرکت کند، ما بیاییم و با معرفی او، تنها شانس خود را برای دریافت یک کرسی در کنفدراسیون آسیا بسوزانیم؟ اگر ما می خواستیم مرادی را به عنوان نامزد دبیر کلی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا معرفی کنیم، دیگر حسین رضازاده این شانس را پیدا نمی کرد که به عنوان نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون آسیا ثبت نام کند.

ریاحی در ادامه گفت: اما اکنون علاوه بر آنکه مرادی می تواند در انتخابات دبیرکلی شرکت کند، این شانس هم برای حسین رضازاده وجود دارد که اگر مرادی رای نیاورد، به عنوان نامزدهای نایب رئیسی کنفدارسیون وزنه برداری آسیا در انتخابات حضور پیدا کند.



نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری افزود: سئوال من اینجاست که چرا وقتی دبیرکل کنفدراسیون وزنه برداری آسیا یک ایرانی است، هیچ داوری از ایران در رقابت های وزنه برداری گوانگجو حضور ندارد؟ اینکه مرادی عنوان می کند پیش از بازی های آسیایی به صورت کتبی به فدراسیون اعلام کرده که داورانتان را برای قضاوت در گوانگجو معرفی کنید، به هیچ عنوان صحت ندارد.