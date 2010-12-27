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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

مستندساز رقابت‌های المپیک درگذشت

مستندساز رقابت‌های المپیک درگذشت

باد گرینسپن مستندسازی که بیش از شش دهه به تصویربرداری از مسابقات المپیک مشغول بود، در گذشت.

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر گرینسپن که فیلم‌هایش از رقابت‌های المپیک به نمادی بصری از این بازی‌ها تبدیل شد، در سن 84 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری پارکینسون در نیویورک درگذشت.

گرینسپن در طول نزدیک به 60 سال زندگی و مسابقات دهها قهرمان المپیک را به تصویر کشید. او در فیلم‌هایش گریزی هم به مسائل سیاسی رقابت‌های المپیک، تجاری شدن بازی‌ها و نقش مخرب دوپینگ می‌زد.

نانسی بفا دستیار گرینسپن درباره او گفت: باد پیش و بیش از هر چیز یک قصه گوی تمام عیار بود. او این امر را هرگز در کار‌هایش فراموش نکرد. او در مستندهایش با تمام وجود به واقعیت پایدار بود و از هیچ عنصری که واقعیت را مخدوش سازد در کارهایش استفاده نمی‌کرد. او همواره در فیلم‌هایش ورزشکاران و تلاش‌هایشان برای پیروزی را ستایش می‌کرد.

خود گرینسپن درباره فیلم‌هایش گفته بود: 99 درصد تمرکزم را روی کشف نکات حاشیه‌ای از رقابت‌های المپیک به کار می‌برم که حتی یک درصد تماشاگران هم به آنها توجه نمی‌کنند.

گرینسپن به خاطر ساخت مستندهایش جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را از آکادمی هنرهای تلویزیونی آمریکا دریافت کرد.

کد مطلب 1218564

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